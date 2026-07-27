“호우 피해자 빠른 일상 회복 돕는다”…행안부·복지부, 심리지원 강화

복구대책지원본부 심리지원반 가동…고위험군·중복 피해자 집중 지원

3-001 0 김광용 재난안전관리본부장이 지난 19일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 호우 대처 상황 점검회의를 주재하며 경북 지역 산사태 위험에 따른 주민 대피와 응급복구 상황을 점검하고 있다/행정안전부

정부가 지난해 대형 산불로 삶의 터전을 잃고 임시조립주택에서 생활하던 경북지역 이재민들이 이번 집중호우로 피해까지 입자 '찾아가는 심리상담'으로 피해 주민의 심리 상태를 신속히 확인하고 현장 상담부터 전문 치료까지 연계하는 통합 심리지원 체계를 강화한다.행정안전부와 보건복지부는 호우 피해 대응을 위한 '복구대책지원본부' 내 '심리지원반'을 가동하고 호우 피해자와와 이재민을 대상으로 재난심리회복지원을 확대·운영한다고 27일 밝혔다. 이번 대책은 호우 피해로 인한 심리적 충격을 완화하고 피해 주민들의 조속한 일상 회복을 지원하기 위해 마련됐다.양 부처는 '찾아가는 심리상담'을 통해 피해 주민들의 심리 상태를 신속히 확인하고 스트레스와 우울, 수면장애 등을 겪는 고위험군은 지역 정신건강복지센터와 트라우마센터에 연계해 전문 치료를 지원할 계획이다.특히 지난해 경북 산불로 임시조립주택에 거주하다 이번 집중호우로 다시 침수 피해 등을 입은 안동시와 의성군 이재민에 대한 지원을 한층 강화할 예정이다. 아울러 현장 심리상담과 함께 지역 공동체 회복·치유 프로그램을 운영해 재난 경험자들의 심리적 고통을 덜고 일상 복귀를 지원할 방침이다.복지부는 영남권 트라우마센터와 기초 정신건강복지센터를 통해 경로당 심리지원 프로그램과 전화 모니터링을 실시한다. 또 기존 산불 상담 이력이 있는 주민 가운데 호우 피해를 입은 대상자를 우선 발굴하고 피해 현장에는 '마음안심버스'를 투입해 심리상담 서비스도 집중 제공할 예정이다.김중열 행안부 재난복구지원국장은 "복지부와 협력해 호우 피해자의 심리가 신속히 안정될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "이재민들이 하루빨리 일상으로 복귀할 수 있도록 복구 지원도 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.