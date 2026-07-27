폭염 위기경보 ‘심각’ 격상…중대본 가동해 범정부 총력대응

전국 대부분 폭염특보·영남 일부 중대경보…무더위·열대야 지속 전망

취약계층 예찰·야외근로자 점검 강화…무더위쉼터 운영시간 확대

폭염 쿨링포그 작동 0 27일 경남 밀양시 밀양아리랑시장 주변에서 물안개 분사 장치(쿨링포그)가 작동되고 있다. /연합뉴스

장마가 끝난 뒤 전국적인 무더위가 본격화하자 정부가 폭염 위기경보를 최고 수준인 '심각' 단계로 올리고 중앙재난안전대책본부를 가동한다.행정안전부는 27일 오후 3시를 기해 폭염 재난 위기경보를 '심각'으로 격상하고, 윤호중 행안부 장관을 본부장으로 하는 중대본을 가동한다고 밝혔다.기상청은 7월 장마 종료 이후 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효되는 등 무더위와 열대야가 당분간 이어질 것으로 전망했다. 강수량이 적었던 영남권 일부 지역에는 '폭염 중대경보'도 발효됐다.정부는 쪽방촌 주민과 취약 노인, 노숙인 등 취약계층에 대한 예찰을 강화하고 냉방물품 지원 상황을 점검한다. 야외근로자와 취약사업장을 중심으로 폭염 안전수칙 준수 여부도 감독할 방침이다.고령 농업인에 대해서는 이·통장과 자율방재단이 직접 안부를 확인하고, 낮 시간대 야외활동을 자제하도록 안내한다.무더위쉼터와 그늘막 등 폭염 저감시설의 냉방기기 작동 여부와 접근성도 다시 점검한다. 열대야가 이어질 경우 무더위쉼터 운영시간을 늦은 밤까지 확대하도록 지방정부에 요청했다.폭염 중대경보가 내려진 지역에는 현장상황관리관을 추가로 파견한다. 해당 지역은 취약계층 예찰 주기를 줄이고 야외행사와 축제 일정 조정 등 대응 조치를 시행한다.정부는 폭염으로 도로와 철도 등 사회기반시설의 전력 공급에 차질이 생기지 않도록 사전 점검하고, 축산 농가와 양식업계에는 폭염 예방시설 보급을 지원하기로 했다.윤 장관은 "폭염은 쪽방촌 주민과 홀로 사는 어르신, 야외 근로자 등 취약한 분들에게 더욱 가혹하게 다가오는 재난"이라며 "무더위쉼터 운영 확대 등 촘촘한 보호대책을 시행해 인명피해 예방에 총력을 다하겠다"고 말했다.