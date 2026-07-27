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경제 은행

Sh수협은행, 총자산 70조원 돌파…하반기 질적 성장 집중

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한상욱 기자

승인 : 2026. 07. 27. 14:36

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상반기 순익 2034억원…하반기 영업전략·내부통제 논의
[20260727]7월경영전략회의_002
신학기 Sh수협은행장이 24일 서울 송파구 Sh수협은행 본점에서 열린 경영전략회의에서 발언하고 있다./Sh수협은행
Sh수협은행이 올해 상반기 2000억원이 넘는 당기순익을 기록하고 총자산도 70조원을 돌파했다. 하반기에는 외형 확대보다 질적 성장에 무게를 두고 견조한 성장세를 이어간다는 방침이다.

Sh수협은행은 지난 24일 서울 송파구에서 '2026년 제3차 경영전략회의'를 열었다고 27일 밝혔다.

이날 회의에는 신학기 수협은행장을 비롯해 노동진 수협중앙회장과 수협 주요 임원 및 영업점장 등 임직원 200여명이 참석했다. 참석자들은 올해 상반기 사업 성과를 점검하고 하반기 주요 영업전략을 함께 논의했다.

회의는 하반기 사업 방향 공유와 우수 영업점 시상, 사내 신사업 아이디어 공모전 '쇼미 더 아이디어' 최종 경연 등 3부로 진행됐다. 1부에서는 비이자사업 확대와 여신 건전성 제고 방안이 다뤄졌다. 경영진을 비롯한 임직원들은 금융권 사고 사례를 살펴보고 하반기 내부통제 운영 방향에 대한 토의도 진행했다.

이어진 2부에서는 어업인·회원조합 상생 우수직원 포상과 함께 상반기 경영성과를 점검하고 하반기 핵심 사업 방향을 공유했다. 3부에서는 올해 초 시작한 사내 신사업 발굴 프로젝트 '쇼미 더 아이디어'의 최종 10개 아이디어가 발표됐다. 상품과 서비스, 업무 개선 등 은행 전 사업영역에서 직원들이 제안한 아이디어를 대상으로 현장 투표도 실시했다. 수협은행은 선정된 아이디어의 사업성을 검토해 하반기부터 단계적으로 사업화한다는 방침이다.

한편 수협은행은 이날 경영전략회의에서 올해 상반기 잠정 실적을 공개했다. 은행 총자산은 전년 말 대비 약 6조7000억원 증가한 70조원을 기록했고, 세전 당기순익은 2034억원으로 집계됐다. 수협은행은 하반기에 공격적인 사업 확장보다는 질적 성장에 집중해 내실을 다진다는 계획이다.

신학기 행장은 "남들과 다른 시각, 한 박자 빠른 의사결정이 더욱 중요한 시점"이라며 "고객의 눈높이에서 더 크고 새로운 수협 금융을 선보이기 위해 노력할 것"이라고 말했다.
한상욱 기자

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