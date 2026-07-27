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한화오션, 2Q 영업익 7361억원…고선가·생산성 개선 효과 ‘톡톡’

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김한슬 기자

승인 : 2026. 07. 27. 14:50

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영업익 전년比 98% 증가
한화오션
한화오션 거제사업장 전경. /한화오션
한화오션이 생산 안정화와 고수익 선종 매출 확대에 힘입어 올해 2분기 실적이 큰 폭으로 개선됐다.

27일 한화오션은 2분기 매출 5조4432억원, 영업이익 7361억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기와 비교해 각각 65%, 98% 늘었다.

상반기 누적 기준으로는 매출 8조6531억원, 영업이익 1조1772억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 34%, 영업이익은 87% 증가했다.

회사 측은 해양 프로젝트 매출 약 1조5000억원이 반영되면서 매출이 증가했다고 설명했다. 생산 안정화에 따른 조업 효율 개선과 건조 물량 확대도 힘을 보탰다.

영업이익은 선가와 환율 등 우호적인 대외 환경 속에서 자재비 절감과 생산성 향상 등 원가 개선 효과가 반영됐다. 액화천연가스(LNG) 운반선 등 고수익 프로젝트 매출 비중이 확대되고 선종별 물량과 단가를 최적화하면서 수익성이 개선됐다.

한화오션은 올해 상반기 LNG운반선 6척, 초대형원유운반선(VLCC) 15척, 초대형암모니아운반선(VLAC) 3척, 해상풍력설치선(WTIV) 1척 등 총 43억5000만 달러를 수주했다.

하반기에는 상선 부문에서 2024년 이후 수주한 고선가 프로젝트의 건조가 본격화되면서 실적이 꾸준히 개선될 것으로 전망된다. 특수선 부문은 장보고-Ⅲ 배치(Batch)-Ⅱ 2번 잠수함과 울산급 배치-Ⅲ 5·6번 호위함의 양산 체제 진입에 따라 매출이 소폭 증가할 것으로 보인다.

해양 부문은 신규 프로젝트 착수로 매출 회복이 기대되지만 일부 물량 공백에 따른 고정비 부담은 당분간 이어질 것으로 내다봤다. 한화오션은 프로젝트 조기 인도와 발주처 협의를 통한 추가 수익 확보로 수익성을 지속 개선해 나갈 계획이라고 밝혔다.
김한슬 기자

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