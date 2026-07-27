기아, 하반기 엔지니어 대규모 채용…미래 제조 인재 확보

8월 10~21일 지원서 접수…고졸 이상·연령 및 성별 제한 없어

12년 만에 인재상 개편…전문성·성장·신뢰 중심 직무역량 평가

(사진) 기아 양재 사옥 0 기아 양재 사옥./기아

기아가 전동화와 디지털 전환 등 제조환경 변화에 대응하기 위한 엔지니어 인재 확보에 나선다.기아는 2026년 하반기 엔지니어 대규모 채용을 실시한다고 27일 밝혔다.지원서 접수는 다음달 10일부터 21일까지 2주간 기아 채용 홈페이지를 통해 진행된다. 지원 자격은 고등학교 졸업 이상으로 연령과 성별 제한은 없다. 남성 지원자는 병역을 마쳤거나 면제된 경우 지원할 수 있다.기아는 이번 채용부터 전동화와 디지털 전환 등 변화하는 제조환경에 맞춰 새롭게 정립한 엔지니어 인재상을 지원자 선발에 반영한다.새로운 엔지니어 인재상은 기아가 2014년 이후 12년 만에 개편한 것으로, '전문성·성장·신뢰'를 핵심 가치로 삼았다. 미래 제조 현장에서 요구되는 문제 해결력과 변화 적응력, 협업 역량을 갖춘 인재를 확보하는 데 초점을 맞췄다.기아는 새로운 인재상을 기반으로 직무 역량을 중심으로 우수 인재를 선발하고 향후 육성 체계 전반에도 이를 적용해 미래 제조 경쟁력을 강화할 계획이다.기아 관계자는 "이번 채용을 통해 빠르게 변화하고 있는 제조 현장에서 직무 전문성을 바탕으로 동료와 협력해 함께 성장할 수 있는 인재를 확보하고자 한다"며 "잠재력과 기술 역량을 갖춘 엔지니어를 선발해 미래 모빌리티 경쟁력을 강화할 계획"이라고 말했다.