현대글로비스, 中 제조 기업 운송 물량 수주…비계열 매출 확대

유럽·중앙아시아 물량 운송 계약 체결

clip20260727164919 0 현대글로비스 CI./현대글로비스

현대글로비스가 중국의 제조기업들과 잇따라 운송 계약을 체결하며 비계열 매출 확대에 나서고 있다.27일 현대글로비스는 최근 중국의 배터리 선도 기업과 운송계약을 체결했다고 밝혔다.이에 따라 해당 배터리기업이 생산한 전기차 배터리를 중국의 남부 연안인 화남지역에서 글로벌 완성차 제조기업들의 공장이 있는 헝가리, 스페인, 이탈리아 등으로 해상운송한다.앞서 현대글로비스는 중국 주요 전기차 제조 기업의 동유럽 공장으로 가는 자동차 반조립 부품(KD)과 프레스공장 설비 등의 운송 계약도 체결했다.계약에 따라 현대글로비스는 올해 상반기부터 중국의 화동 지역에 있는 공장 등 출하지에서 수급한 완성차 부품과 프레스공장 설비 등을 슬로베니아와 크로아티아 등으로 해상 운송한 뒤 트럭 등으로 해당 공장까지 육상 운송한다.이어 중국 완성차 제조기업의 차량 분해포장 업무 계약도 수주했다. 이에 따라 중국에서 생산된 완성차를 인수한 후 창고에서 품질 점검한 뒤 분해해 포장한 후 컨테이너에 싣고 중국횡단철도(TCR)을 통해 카자흐스탄과 우즈베키스탄 등으로 운송하고 있다.이 외에도 현대글로비스는 운용 중인 자동차운반선(PCTC)을 통해 다수의 중국 완성차 제조기업의 물량을 해상운송하고 있다. 지난 3년간 PCTC로 운송한 중국발 완성차 해상운송 물량은 2023년 약 26만대에서 2025년 약 51만대로 93% 가량 증가했다.현대글로비스 관계자는 "화주사와의 계약 규정에 따라 상세한 운송 물량의 규모나 운임 등은 밝히기 어렵지만 활발한 영업을 통해 중국 기업의 물량 수주를 이어가고 있다"고 밝혔다.