닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

현대글로비스, 中 제조 기업 운송 물량 수주…비계열 매출 확대

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260727010009884

글자크기

닫기

김아윤 기자

승인 : 2026. 07. 27. 16:58

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

유럽·중앙아시아 물량 운송 계약 체결
clip20260727164919
현대글로비스 CI./현대글로비스
현대글로비스가 중국의 제조기업들과 잇따라 운송 계약을 체결하며 비계열 매출 확대에 나서고 있다.

27일 현대글로비스는 최근 중국의 배터리 선도 기업과 운송계약을 체결했다고 밝혔다.

이에 따라 해당 배터리기업이 생산한 전기차 배터리를 중국의 남부 연안인 화남지역에서 글로벌 완성차 제조기업들의 공장이 있는 헝가리, 스페인, 이탈리아 등으로 해상운송한다.

앞서 현대글로비스는 중국 주요 전기차 제조 기업의 동유럽 공장으로 가는 자동차 반조립 부품(KD)과 프레스공장 설비 등의 운송 계약도 체결했다.

계약에 따라 현대글로비스는 올해 상반기부터 중국의 화동 지역에 있는 공장 등 출하지에서 수급한 완성차 부품과 프레스공장 설비 등을 슬로베니아와 크로아티아 등으로 해상 운송한 뒤 트럭 등으로 해당 공장까지 육상 운송한다.

이어 중국 완성차 제조기업의 차량 분해포장 업무 계약도 수주했다. 이에 따라 중국에서 생산된 완성차를 인수한 후 창고에서 품질 점검한 뒤 분해해 포장한 후 컨테이너에 싣고 중국횡단철도(TCR)을 통해 카자흐스탄과 우즈베키스탄 등으로 운송하고 있다.

이 외에도 현대글로비스는 운용 중인 자동차운반선(PCTC)을 통해 다수의 중국 완성차 제조기업의 물량을 해상운송하고 있다. 지난 3년간 PCTC로 운송한 중국발 완성차 해상운송 물량은 2023년 약 26만대에서 2025년 약 51만대로 93% 가량 증가했다.

현대글로비스 관계자는 "화주사와의 계약 규정에 따라 상세한 운송 물량의 규모나 운임 등은 밝히기 어렵지만 활발한 영업을 통해 중국 기업의 물량 수주를 이어가고 있다"고 밝혔다.
김아윤 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기