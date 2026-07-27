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HD현대마린솔루션, 2분기 영업익 976억원…전년비 17%↑

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김소영 기자

승인 : 2026. 07. 27. 17:18

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HD현대마린솔루션 CI
HD현대마린솔루션 CI./HD현대마린솔루션
HD현대마린솔루션이 선박 유지보수와 친환경·디지털 솔루션 사업 성장에 힘입어 올해 2분기 실적 개선을 이어갔다.

27일 HD현대마린솔루션은 2분기 매출 5804억원, 영업이익 976억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 각각 24.1%, 17.6% 증가한 수치다.

선박 부품 및 서비스 관련 AM 부문과 친환경 개조, 디지털 솔루션 등 핵심사업이 전반적으로 성장한 가운데 벙커링 사업의 매출이 늘어난 데 따른 결과다.

3대 핵심사업의 매출은 전년 동기 대비 25.2% 증가한 3,567억 원을 기록했고, 벙커링 사업은 22.3% 늘어난 2,237억 원을 기록했다.

특히 AM 부문은 신조 시장 호조에 힘입어 서비스 대상 선박이 지속 증가하면서 2분기 실적 향상을 주도했다. 부품 출고량은 전년 평균 대비 약 27% 증가한 6만건을 넘어 월간 최대 기록을 경신했으며, AM 서비스를 제공한 선박도 누적 기준 1만 168척에 달했다.

육상 발전사업 및 에콰도르 정비계약 매출이 더해지며 AM 부문 매출은 전년 동기 대비 19.6% 증가한 2750억 원을 기록했다.

친환경 솔루션 부문은 주요 선박 개조 프로젝트가 본격화되며 전년 동기 대비 38.1% 증가한 453억 원의 매출을 달성했다. 친환경 연료 전환 및 탄소 저감을 위한 차세대 개조사업으로 영역을 확대, 글로벌 가스 선박 개조 수요를 선점한다는 방침이다.

디지털 솔루션 부문도 성장세를 이어갔다. 신조 물량 확대로 신규 솔루션 장착 선박이 늘어난 가운데, 선박에서 전력을 생산하는 축 발전기 및 특수선용 제어시스템 매출이 증가해 전년 동기보다 65.5% 늘어난 364억 원의 매출을 기록했다.

HD현대마린솔루션 관계자는 "AM·친환경·디지털 솔루션 등 핵심사업이 고르게 성장하는 등 안정적인 사업 기반을 구축하고 있다"며, "AI 기술의 보급 확대로 최근 폭발적인 수요 증가를 보이고 있는 데이터센터용 발전 엔진 시장과 부유식 데이터센터 개조 시장에 대한 공략을 강화해 나가겠다"고 말했다.
김소영 기자

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