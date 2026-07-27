K-팝 4대 기획사 뭉친다…‘패노메논’ 내년 12월 첫 개최

팬덤 시상식부터 공연·전시 진행

서울아레나·킨텍스서 11일간 K-컬처 축제

최휘영·박진영 위원회 "2028년 LA로 확장"

최휘영, 박진영 공동위원장 0 대중문화교류위원회에서 공동 위원장을 맡은 최휘영 문화체육관광부 장관(왼)·박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서가 패노메논 추진계획을 발표했다./대중문화교류위원회

박진영 위원장 0 대중문화교류위원회 박진영 위원장/대중문화교류위원회

최휘영 위원장 0 대중문화교류위원회최휘영 위원장/대중문화교류위원회

K-팝을 중심으로 공연과 팬덤, 콘텐츠 산업을 한데 모은 대형 K-컬처 축제가 출범한다. 하이브·SM·YG·JYP 등 국내 주요 기획사가 힘을 합쳐 내년 12월 서울과 고양에서 첫선을 보이고, 이후 미국 로스앤젤레스를 시작으로 해외까지 무대를 넓힌다.대중문화교류위원회(이하 대중위)는 27일 오후 서울 종로구에서 기자간담회를 열고 '2027 패노메논'(FANOMENON)을 내년 12월 2일부터 12일까지 창동 서울아레나와 고양 킨텍스 제2전시장에서 개최한다고 밝혔다. 이날 간담회에는 공동위원장인 최휘영 문화체육관광부 장관과 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서가 참석했다.패노메논은 K-팝 공연과 팬덤 시상식, K-컬처 기업의 전시·체험 프로그램을 결합한 대규모 축제다. 행사명은 팬(Fan)과 현상(Phenomenon)을 합친 말로, 팬을 콘텐츠 소비자가 아닌 K-컬처를 함께 만들어가는 주체로 바라보겠다는 의미를 담았다.최 위원장은 "K-컬처가 전 세계에서 관심을 받는 가운데 이러한 흐름이 지속되고 확대돼야 한다"며 "전 세계 엔터테인먼트 산업의 신뢰를 받고 모두가 꼭 오고 싶어 하는 곳으로 만드는 것이 일차적인 목표"라고 밝혔다.첫 행사의 중심에는 팬덤이 있다. 내년 5월 완공 예정인 2만석 규모의 서울아레나에서는 한 해 동안 높은 열정과 영향력을 보여준 팬덤 10팀을 선정하는 시상식이 열린다. 수상은 해당 가수가 팬을 대신해 받으며 주요 아티스트의 공연과 선정된 팬덤을 조명하는 전시도 함께 마련된다.같은 기간 킨텍스 제2전시장에서는 여러 아티스트가 참여하는 공연과 K-컬처 전시·체험 행사가 이어진다. 음악뿐 아니라 푸드·뷰티·패션부터 웹툰·영화·드라마·애니메이션까지 참여 분야를 넓힌다. 팬미팅과 제작발표회, 영상 콘텐츠 상영, e스포츠 대회, 영화·드라마 OST 공연과 세미나 등도 예정돼 있다.국내에서 시작한 패노메논은 해외로도 뻗어나간다. 대중위는 매년 12월 국내에서 시상식을 열고 2028년 5월 로스앤젤레스를 시작으로 해외에서 '코첼라'와 같은 형태의 페스티벌을 개최할 계획이다.박 위원장은 "K-컬처를 외국에 알리는 것이 목적이기 때문에 현지 사람들이 모이는 것이 중요하다"며 "관심과 파급력, 경제 효과를 고려해 전 세계 엔터테인먼트의 수도인 로스앤젤레스에서 첫 페스티벌을 열기로 했다"고 설명했다.장기적으로는 세계 주요 도시에 2만석 규모의 공연장을 중심으로 정부 기관과 국내 기업의 매장을 한데 모은 K-컬처 센터를 조성하는 방안도 추진한다. 국내 시상식과 해외 페스티벌, 현지 거점을 연결해 K-컬처를 지속적으로 경험할 수 있는 기반을 만들겠다는 구상이다.행사는 하이브·SM·YG·JYP 등 4대 기획사의 합작 법인(JV)을 중심으로 추진된다. 현재 법인 설립을 위한 기업결합 사전심사가 진행 중이다. 박 위원장은 "K-팝 4개사가 한목소리로 움직이기 위해 회사까지 만들었다"며 "이 회사와 정부가 힘을 합쳐 공익적인 목표를 달성하려 한다"고 말했다.정부는 출입국과 안전 관리, 해외 홍보 등을 지원하고 민간은 공연과 스폰서십 등을 통해 수익을 내는 구조를 구상하고 있다. 박 위원장은 "중요한 건 이 행사가 돈이 된다는 것"이라며 지속적인 참여를 끌어내기 위해서는 공익성과 함께 사업성도 갖춰야 한다고 강조했다.정부 주도로 K-팝을 띄우는 것 아니냐는 일각의 시선에는 선을 그었다. 두 위원장은 민간을 중심으로 행사를 추진하고 정부가 운영과 해외 관광객 유치 등을 지원한다는 입장이다. 한국문화관광연구원은 패노메논 개최를 통해 총방문객 52만명, 외래 관광객 20만명을 유치하고 약 1조원의 경제 효과를 낼 수 있을 것으로 전망했다.박 위원장은 패노메논 시상식을 미국 아카데미나 그래미 어워즈처럼 매년 세계가 주목하는 행사로 키우겠다는 목표도 내놨다. 그는 "매년 12월 전 세계의 시선이 서울로 꽂히는 것을 상상만 해도 멋지다"며 "4사 대표와 아티스트도 취지에 공감하고 있는 만큼 초반에 잘 정착시키는 것이 중요하다"고 말했다.