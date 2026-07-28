LG이노텍-TDK, 로봇 피부 개발 위해 협력

피지컬 AI 분야 전략적 파트너십 체결

차세대 비전 센싱 모듈 등 선보이기로

[사진] LG이노텍-TDK MOU 0 LG이노텍과 TDK가 업무협약(MOU)을 체결하는 모습. /LG이노텍

LG이노텍이 글로벌 전자부품 기업인 TDK와 손을 잡고 로봇 피부 개발에 나선다.28일 LG이노텍은 TDK와 피지컬 인공지능(AI) 분야 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 이는 LG이노텍의 광학 및 초정밀 설계 기술력과 TDK의 각종 센서 기술을 결합해 '차세대 비전 센싱 모듈', '촉각 센싱 모듈' 등 피지컬 AI용 센싱 솔루션을 선보이는 게 핵심이다.특히 이번 협력으로 LG이노텍의 비전 센싱 모듈에 TDK의 관성·위치 센서, 마이크 등 각종 센서를 적용하는 선행 연구를 추진하기로 했다. 기존 대비 인식 성능을 높이면서도 멀티 기능을 갖춘 '차세대 비전 센싱 모듈'을 위해서다. '차세대 비전 센싱 모듈'은 시각 정보 위주로 수집하는 기존 비전 센싱 모듈에서 움직임·방향·음향 등 데이터를 통합 처리해 로봇의 인식 성능을 극대화하는 제품이다.LG이노텍 관계자는 "수십여 종의 센서 기술을 보유한 TDK와의 시너지를 통해 만들어낼 수 있는 '차세대 비전 센싱 모듈'의 형태는 무궁무진하다"며 "관성 센서를 탑재한 모듈을 내년에 선보일 것"이라고 말했다.내년 개발 완료를 목표로 '촉각 센싱 모듈'도 공동 개발한다. '촉각 센싱 모듈'은 사람의 피부와 같은 역할을 하는데 로봇 손뿐 아니라 팔, 몸통 등 여러 부위에 장착된다. 로봇이 접촉 여부나 압력을 인식할 수 있게 해주는 부품이다. 이 모듈은 초정밀·초박형·유연 구조 등 고도의 기술력이 필요해 개발 난도가 높은 고부가 부품으로 알려졌다. 최근 비전 센싱과 함께 로봇의 핵심 부품 중 하나로 손꼽힌다.LG이노텍은 모듈화·디지털 신호 처리 기술을, TDK는 소비재와 자동차 등 여러 산업 분야에서 쌓아온 초정밀 촉각 센싱 기술을 앞세워 로봇 작업환경에 최적화된 고성능 '촉각 센싱 모듈'을 선보인다는 방침이다. 이 외에 두 회사는 센서가 수집한 데이터를 실시간으로 분석·처리하는 기술을 비롯해 피지컬 AI 분야에서 협력을 확대할 계획이다.사이토 노보루 TDK 사장은 "TDK가 보유하고 있는 원천 기술과 센서들을 LG이노텍의 핵심 기술과 결합해 시장의 판을 바꿀 수 있는 제품을 선보일 것"이라고 강조했다. 문혁수 LG이노텍 사장은 "로봇 분야에서 수많은 센서를 결합한 '멀티 센싱'이 주목받을 것이며 여러 종류의 센서를 보유한 TDK와의 협력을 통해 로봇 핵심 부품 생태계를 이끌어 갈 것"이라고 말했다.