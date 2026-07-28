카카오, 경량 AI 언어모델 4종 오픈소스 공개

스마트폰 등 온디바이스 환경 최적화

한국어 처리 효율 30% 개선, 글로벌 모델 수준 성능

상업 활용 허용…국내 AI 생태계 확대 기대

26.07.28[사진자료] 카카오, 경량 언어모델 4종 오픈소스로 공개... “글로벌 수준 성능” (1) 0 Kanana-2 온디바이스 모델 성능 비교./카카오

카카오가 자체 개발한 경량 인공지능(AI) 언어모델(SLM) 4종을 오픈소스로 공개했다. 스마트폰 등 온디바이스 환경에서 구동할 수 있는 AI 모델을 누구나 상업적으로 활용할 수 있도록 개방해 국내 AI 생태계 확대에 나선다는 전략이다.28일 카카오는 AI 모델 '카나나(Kanana)'의 경량 언어모델 시리즈인 'Kanana-2-1.3B-base', 'Kanana-2-1.3B-instruct', 'Kanana-2-3B-base', 'Kanana-2-3B-instruct' 등 4종을 허깅페이스를 통해 오픈소스로 공개했다고 밝혔다.카카오는 이번 모델이 한국어와 영어, 지식, 수학, 코드 등 주요 벤치마크에서 동급 오픈소스 모델과 비교해 경쟁력을 확보했으며, 1.3B와 0.9B급 모델은 대화와 코드 생성, 지시 이행, 툴 호출 등 실제 서비스 활용 성능에서도 글로벌 모델과 유사한 수준을 보였다고 설명했다.한국어 특화 토크나이저도 적용했다. 이를 통해 기존 대비 한국어 처리 효율을 30% 이상 높였으며, 동일한 문장을 더 적은 토큰으로 처리해 연산 속도와 비용 경쟁력을 개선했다. 또 슬라이딩 윈도우 어텐션 구조를 적용해 최대 3만2000토큰 길이의 대화에서도 메모리 사용량을 최대 72.7% 줄이도록 설계했다.또한 개발자와 스타트업, 연구기관 등이 자유롭게 활용할 수 있도록 상업적 이용을 허용하는 '카나나 오픈 라이선스'를 적용했다. 이를 통해 국내 한국어 AI 모델 활용 기반을 넓히고 새로운 AI 서비스 개발을 촉진할 것으로 기대하고 있다.노병석 카카오 유니파이드 파운데이션 모델 성과리더는 "클라우드 기반 대규모 AI와 온디바이스 경량 AI 모두 중요성이 커지고 있다"며 "이번 오픈소스 공개가 더 많은 개발자와 기업의 AI 서비스 개발로 이어져 국내 AI 생태계 활성화에 기여하기를 바란다"고 말했다.