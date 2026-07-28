삼성 월렛에 추가된 ‘삼성 월렛 하나 트래블로그 체크카드’

삼성전자, 여름 휴가 맞아 하나카드와 협력

갤럭시폰 사용자들에게 차별화된 결제 경험

삼성 월렛 하나 트래블로그 체크카드 (1) 0 삼성 월렛 하나 트래블로그 체크카드. /삼성전자

삼성전자가 해외 여행객의 필수품인 '삼성 월렛 하나 트래블로그 체크카드'를 삼성 월렛에 추가한다.28일 삼성전자는 여름 휴가를 맞아 하나카드와 이처럼 협력하기로 했다고 밝혔다. 삼성 월렛 트래블로그 카드는 삼성 월렛의 결제 편의성과 하나카드의 트래블로그 카드가 가진 해외 여행 특화 혜택을 결합해 갤럭시 스마트폰 사용자들에게 차별화된 모바일 결제 경험을 제공하는 게 특징이다.이 카드는 무료환전, 해외 가맹점 이용수수료 면제, 해외 ATM 인출 수수료 면제 등의 혜택도 있다.특히 해외 오프라인 결제 이용 시 삼성 월렛을 이용하면 결제 금액의 10%를 '삼성월렛 포인트'로 적립해주기도 한다. 삼성월렛 포인트는 결제할 때마다 적립되는 포인트로 삼성 월렛 앱을 통해 국내 온·오프라인 가맹점에서 사용할 수 있는 선불형 간편 결제 서비스다. 최근 250만명의 가입자를 확보했다고 한다.카드는 삼성 월렛 앱에서 발급 신청할 수 있고, 발급되면 자동으로 카드 간편 등록 알림을 받아 바로 삼성 월렛에 등록할 수 있다.채원철 삼성전자 MX사업부 디지털월렛팀장은 "이번 신규 카드로 갤럭시 사용자들에게 차별화된 혜택을 추가했다"며 "삼성 녹스 기반의 강력한 보안 기능으로 안전한 모바일 결제 환경을 지원해 사용자들이 해외에서도 안심하고 사용할 수 있어 여행의 즐거움을 누릴 수 있게 됐다"고 말했다.