13년 만 대기록 도전, 유해란 메이저 3연속 제패 나선다

우승시 2013년 박인비 이후 처음, 역대 4번째

커리어 그랜드슬램 겨냥 코르다와 치열한 경쟁

2026062901001827700100481 0 지난 6월 28일(현지시간) KPMG 여자 PGA챔피언십에서 우승한 유해란. / AFP 연합뉴스

유해란이 박인비 이후 13년 만에 메이저 대회 3연속 우승의 대기록에 도전한다.유해란은 오는 30일(현지시간) 영국 잉글랜드 랭커셔주에 있는 로열 리덤&세인트 앤스 골프클럽(파72)에서 개막하는 미국여자프로골프(LPGA)투어 AIG 위민스 오픈에 출전한다. 이 대회는 시즌 마지막 메이저 대회로, 앞서 KPMG 위민스 PGA 챔피언십과 에비앙 챔피언십을 연속 제패한 유해란은 메이저 3연승을 노린다.역대 단일 시즌 메이저 대회 3연승을 거둔 선수는 1950년 베이브 자하리아스(미국), 1961년 미키 라이트(미국), 2013년 박인비 3명 뿐이다. 메이저 대회가 5개로 늘어난 2013년 이후로도 박인비만이 달성한 진귀한 기록이다.유해란이 이번 대회에서 우승하면 세계 랭킹 1위 넬리 코르다(미국)과의 시즌 메이저 대회 우승 경쟁에서도 승리한다. 코르다는 유해란에 앞서 셰브론 챔피언십과 US 여자오픈에서 잇달아 정상에 올랐다. 두 선수는 나란히 시즌 메이저 3승 고지 점령을 위한 자존심 대결에 나선다. 코르다는 우승 시 커리어 그랜드슬램(4개 메이저 대회 우승)을 달성한다. 코르다는 올 시즌에 앞서 KPMG 위민스 PGA 챔피언과 셰브론 챔피언십을 한 차례씩 제패한 바 있다.한국에서도 커리어 그랜드슬램에 도전하는 선수가 있다. 이미 US 여자오픈, 에비앙 챔피언십, KPMG 위민스 PGA 챔피언 타이틀을 보유한 전인지는 이번 AIG 위민스 오픈에서 네 번째 메이저 타이틀을 노린다.올 시즌 흐름이 좋은 한국 선수들도 대거 출전한다. 직전 ISPS 한다 위민스 스코티시 오픈 우승에서 10년 만에 우승을 추가한 신지은이 대회에 나선다. 2승의 김효주와 1승의 이미향도 출격한다. 김아림, 임진희, 이소미, 최혜진도 명단에 이름을 올렸다. LPGA 투어 2년차 윤이나와 신인 황유민, 또 한국여자프로골프(KLPGA)투어 '슈퍼 루키' 김민솔도 깜짝 우승에 도전한다.