닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 세계일반

트럼프, 네타냐후·젤렌스키 연쇄 회담…‘두 개 전쟁’ 해법 모색

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260728010010154

글자크기

닫기

이정은 기자

승인 : 2026. 07. 28. 11:41

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

’지원’ 바라는 젤렌스키, ‘공격 재개’ 원하는 네타냐후
트럼프, 중간선거 겨냥한 외교적 해법에 관심 집중
TRUMP TECHNOLOGY <YONHAP NO-2608> (UPI)
도널드 트럼프 미국 대통령/UPI 연합
도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 백악관에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 연쇄 회담을 갖는다. 이날 회담에서는 이란 및 우크라이나 전쟁의 향방이 핵심 의제로 다뤄질 전망이라고 영국 일간 텔레그래프, 미국 CNN 등이 보도했다.

이번 연쇄 회담은 미국 의회의 대표적 매파 정치인이자 대러·대이란 강경파였던 고(故) 린지 그레이엄 전 미연방 상원의원의 장례식을 계기로 성사됐다. 다가오는 11월 미국 중간선거와 국내외 정치적 이슈가 물린 상황에서 트럼프 행정부가 두 전쟁에 대해 어떠한 대응책을 내놓을지 관심이 집중되고 있다.

네타냐후 이스라엘 총리와의 회담에서는 이란 전쟁 및 레바논 문제, 아브라함 협정 확대 방안 등이 논의될 예정이다.

최근 미국과 이란은 호르무즈 해협 상선 통항 제어권을 둘러싸고 13일간 무력 공방을 벌인 뒤 대화 국면으로 전환했다. 트럼프 대통령은 이란과의 협상이 우호적으로 진행 중이며 합의 가능성을 언급하면서도, 협상이 무산될 경우 군사 행동으로 복귀할 수 있다고 경고했다.

10월 총선을 앞둔 네타냐후 총리는 이란의 정권 교체와 핵 프로그램의 완전 중단을 요구하며 강력한 군사적 압박 강화를 주장해 왔다. 종전 협상 과정에서 이스라엘이 배제된 점과 외교적 해법을 병행하려는 미국 측 태도로 양국 정상 간 이견이 노출되기도 했으나, 트럼프 대통령은 최근 일부 시각차에도 불구하고 양국이 긴밀히 협력하고 있다고 강조했다.

이어지는 젤렌스키 대통령과의 회담에서는 우크라이나 지원 및 대러시아 제재 강화 방안이 주요 안건으로 오를 예정이다.

트럼프 대통령은 최근 앙카라 회담을 통해 우크라이나 내 패트리엇 미사일 생산을 허용하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 또 그레이엄 전 의원이 생전에 추진해 온 강력한 대러 제재 법안에 대해서도 지지 입장으로 돌아선 것으로 알려졌다.

젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령과의 회담과 그레이엄 전 의원의 장례식 일정을 마친 뒤 미 의회 의사당을 방문해 상원의원들과 만날 예정이다.

이번 회담을 통해 우크라이나는 더 많은 무기를 얻을 수 있기를, 이스라엘은 테헤란에 대한 공격이 재개되기를 바라는 가운데 트럼프 대통령이 중간 선거를 앞두고 어떤 정치적 결단을 내릴지 귀추가 주목된다고 텔레그래프는 전했다.
이정은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기