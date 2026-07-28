‘AX 가속화’ 추진하는 KB금융, 구글 클라우드와 전략적 협업

구글 생성형AI·멀티모달AI·클라우드 솔루션 결합

AI 에이전트, '개인화된 업무 비서'로 활용 예정

(사진)KB국민은행 신관_가로 0 /KB금융

KB금융그룹은 미래 금융 경쟁력 확보를 위해 글로벌 클라우드·인공지능(AI) 솔루션 기업인 구글 클라우드와 전략적 협업을 추진한다고 28일 밝혔다.양사는 최신 AI 기술과 금융 전문성을 결합해 AI 기반 업무 혁신, 고객 금융 경험 개선, 데이터 기반 의사결정, AI 금융 플랫폼 구축 등 AI·데이터 분야의 협력을 확대한다. 또 전문 인력 간 지식과 노하우를 공유하는 등 인적 역량 강화에도 힘을 모을 계획이다.우선 구글 클라우드의 생성형 AI 모델 '제미나이(Gemini)'를 활용해 개발한 데이터 분석 AI 에이전트 'KB 다비스(DAVIS)'를 임직원의 '개인화된 AI 업무 비서'로 활용할 예정이다.이는 사용자가 일상적인 언어로 질문하면 필요한 데이터를 찾아 분석하고 결과를 제공하는 시스템으로, 단순한 질의응답을 넘어 사용자의 업무 맥락과 요청 의도까지 이해하는 것이 특징이다.임직원들은 자연스러운 대화를 통해 규정과 업무 매뉴얼, 상품 정보, 시장 데이터 등 다양한 정보를 검색·분석한 뒤 실제 업무에 적용할 수 있다. 이 경우 데이터 분석의 접근성이 높아지는 것은 물론 보다 신속하고 정교한 의사결정이 가능해진다.KB금융은 음성과 텍스트, 이미지 등을 동시에 이해하는 멀티모달(Multimodal) AI 솔루션을 통해 고객서비스 영역도 고도화한다. 이를 활용해 개인 맞춤형 금융 서비스를 제공함으로써 고객의 금융 경험을 향상시킨다는 구상이다.구글 제미나이를 활용해 개발한 'KB 스타(Star) 별이'의 경우 실시간 자연어 대화가 가능한 대화형 AI 에이전트다. 이는 고객에게 금융 상품 비교 및 맞춤형 포트폴리오 안내 등을 제공할 수 있는 서비스로, 70여개 언어의 실시간 통역 기능과 금융·경제·생활 정보 제공 역량을 갖추기 위한 작업을 진행 중이다. 내부 테스트를 마친 만큼 고객 접점에 단계적으로 적용할 예정이다.KB금융 관계자는 "이번 협력을 계기로 AI를 단순한 업무 지원 도구가 아닌 미래형 금융 AI 서비스를 만들어가는 핵심 파트너로 발전시켜 나갈 예정"이라며 "앞으로도 KB금융은 글로벌 최고 수준의 AI 솔루션을 금융 현장에 빠르게 적용하고, 임직원의 업무 개선과 고객의 금융경험 혁신을 동시에 실현해 나가는 KB With AI 전략을 가속화해 나갈 계획"이라고 말했다.