한화시스템, 2분기 영업익 219%↑…방산 수출이 견인

매출 1조1176억원·영업익 1037억원 기록

[보도자료 사진] 한화시스템이 개발한 천궁-II 수출형 다기능레이다(MFR) 0 한화시스템이 개발한 천궁-II 수출형 다기능레이다. /한화시스템

한화시스템이 방산 수출 확대에 힘입어 2분기 실적이 큰 폭으로 증가했다.한화시스템은 2분기 매출 1조1176억원, 영업이익 1037억원을 기록했다고 28일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 45%, 219% 증가한 수치다. 당기순이익도 527억원으로 14% 늘었다.방산 부문에서는 폴란드 K2 전차 조준경·사격통제장치와 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아 천궁-II 다기능레이다(MFR) 등 대규모 수출 사업이 실적을 견인했다. 차세대 호위함 울산급 Batch-Ⅲ 함정전투체계(CMS), 한국형 전투기(KF-21) AESA 레이다 및 항전장비, 국내 K2 전차 조준경·사격통제장치 4차 양산 등 국내 사업도 실적 개선에 힘을 보탰다.정보통신기슬(ICT) 부문은 한화생명 차세대 시스템 구축과 한화필리조선소 전사적자원관리(ERP), 한화에어로스페이스 스마트플랜트 구축 등 계열사 프로젝트를 중심으로 안정적인 실적을 이어갔다.한화시스템은 수출 포트폴리오를 확대하는 한편, 국내 주요 사업 수주를 이어가며 성장세를 이어간다는 계획이다. 한화시스템은 2분기 말 수주 잔고는 총 11조 2959억원으로, 전년 동기(10조3621억원) 대비 증가했다.한화시스템 관계자는 "대규모 수출 사업의 안정적인 매출과 국내 주요 양산 사업이 실적 개선을 견인했다"며 "해외 시장 개척과 핵심 기술 역량 강화를 통해 지속 가능한 성장 기반을 단단히 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.