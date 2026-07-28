6월 서울 원룸 전세 보증금·월세 실거래가 각각 하락

부동산 플랫폼 다방 분석

전세 평균 보증금 2억2197만원…월세 평균가 64만원

이미지 0 서울의 한 부동산 중개사무소에 외벽에 아파트 매물 관련 안내문이 게시되어 있다./연합뉴스

지난 6월 서울 빌라(연립·다세대) 원룸 전월세 실거래가격이 전월 대비 소폭 하락한 것으로 나타났다.28일 부동산 정보 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 거래 자료를 분석한 결과, 6월 서울지역 전용면적 33㎡형 이하 빌라 원룸 평균 전세보증금은 2억2197만원, 평균 월세는 64만원으로 각각 집계됐다.전월과 비교하면 전세보증금은 86만원(0.4%), 월세는 6만원(8.2%) 각각 낮아졌다.특히 평균 월세는 올해 들어 가장 낮은 수준을 기록했다. 이는 전달보다 비교적 임대료가 낮은 원룸 거래 비중이 늘어난 영향으로 분석된다.자치구별 평균 전세보증금은 서초구가 2억8685만원으로 가장 높았다. 이는 전월 2억7927만원보다 2.7% 상승한 수준이다.이어 중구(2억7361만원)가 전월 대비 5.3% 오르며 뒤를 이었다. 강남구(2억5460만원), 용산구(2억4215만원), 광진구(2억4151만원), 종로구(2억3563만원) 순으로 평균 전세보증금이 비쌌다.평균 월세는 강남구가 102만원으로 가장 높았다. 전월보다 5.1% 상승한 수준으로, 지난해 6월 이후 13개월 연속 서울 자치구 가운데 가장 높은 평균 월세를 기록했다.뒤이어 성동구(86만원), 용산구(84만원), 동대문구(75만원), 서초구(74만원) 등의 순으로 평균 월세가 높게 집계됐다