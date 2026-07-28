하나증권, 싱가포르 KSMC와 맞손…글로벌 패밀리오피스 강화

글로벌 자산관리 솔루션 강화 MOU

세무·회계 기반 해외 자산관리 협력

싱가포르 지주회사·가문 자산승계 지원

[하나증권 보도자료] 하나증권, 싱가포르 KSMC와 ‘글로벌 자산관리 솔루션 강화’ MOU 체결 0 강성묵 하나증권 대표이사(왼쪽)과 공현정 KSMC 대표이사가 지난 27일 하나증권 THE 센터필드 W에서 열린 '글로벌 자산관리 서비스 고도화를 위한 전략적 업무협약식'에서 기념촬영을 하고 있다. /하나증권

하나증권이 싱가포르 세무·회계 전문 기업과 손잡고 글로벌 자산관리 경쟁력 강화에 나선다. 해외 투자뿐 아니라 해외 이주, 자산 승계, 패밀리오피스 등 고액자산가 대상 종합 자산관리 서비스 영역을 확대한다는 계획이다.28일 하나증권에 따르면 회사는 지난 27일 서울 강남구 테헤란로 소재 하나증권 THE 센터필드 W에서 싱가포르 전문 세무·회계 컨설팅 기업 KSMC와 '글로벌 자산관리 솔루션 강화'를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다.KSMC는 싱가포르 기반 아시아 진출 전문 기업으로 법인 설립부터 해외 투자, 패밀리오피스, 세무 전략 등 해외 자산관리 관련 서비스를 제공하고 있다. 국내 증권사와 공식 업무 제휴를 맺은 것은 하나증권이 처음이다.이번 협약을 통해 양사는 △글로벌 자산관리 서비스 고도화 △동남아 시장 진출을 위한 싱가포르 지주회사 구조 수립 및 거버넌스 자문 △싱가포르 패밀리오피스 설립 및 운용 지원 △해외 이주 및 국경 간 자산 이전 관련 통합 세무 자문 등에 협력할 예정이다.또한 양사 고객 네트워크를 활용해 신규 비즈니스 기회를 발굴하고 글로벌 자산관리 분야에서 시너지를 확대한다는 방침이다.하나증권은 미국, 일본에 이어 싱가포르 글로벌 전문기관과의 협력을 확대하며 해외 자산관리 역량 강화에 나서고 있다. 금융상품 투자 자문을 넘어 해외 법인 설립과 자산 승계, 가문 자산 관리까지 아우르는 종합 자산관리 플랫폼 구축에 속도를 내는 모습이다.강성묵 하나증권 대표이사는 "아시아 금융 허브인 싱가포르에서 세무·회계 전문성을 보유한 KSMC와의 제휴를 통해 하나증권 패밀리오피스의 글로벌 자산관리 서비스가 한 단계 더 도약하게 됐다"며 "앞으로도 국내외를 아우르는 전방위 자산관리 서비스를 제공하겠다"고 말했다.공현정 KSMC 대표는 "한국 세법과 싱가포르 현지 법률 및 조세 제도를 함께 이해하는 실무 역량을 바탕으로 하나증권 고객들에게 국가 간 과세 리스크를 관리하는 맞춤형 패밀리오피스 솔루션을 제공하겠다"고 했다.