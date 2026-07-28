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서울 소상공인 체감경기 반등…매출 늘었지만 소득 줄었다

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박아람 기자

승인 : 2026. 07. 28. 14:11

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6월 서울 골목경기 체감지수 93.1점…전월比 0.3점↑
6월 평균 매출 4만원 증가…소득 1만원 줄어
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서울시 골목경기 동향 7월호 카드뉴스 /서울신용보증재단
서울 소상공인이 느낀 체감 경기가 두 달 만에 반등했다. 다만 매출 증가에도 소득은 오히려 감소해 골목상권의 회복세가 실질적인 경영 여건 개선으로 이어지기까지는 시간이 더 필요하다는 분석이 나온다.

서울신용보증재단(서울신보)이 28일 발표한 '서울시 구석구석 골목경기 동향' 7월호에 따르면, 6월 서울 소상공인의 골목경기 체감지수는 93.1점으로 전월(92.8점)보다 0.3점 올라 2개월 연속 하락세에서 벗어났다. 7월 골목경기에 대한 전망도 6월 체감지수보다 0.3점 높은 93.4점으로 조사됐다.

업종별로는 도소매업의 골목경기 체감지수가 93.3점으로 전월 대비 4.0점 상승해 가장 큰 폭의 개선세를 보였고, 서비스업은 95.6점으로 전체 업종 중 가장 높은 수치를 기록했다.

연령·업력별로는 30대 이하 청년층(99.3점)과 1~3년 사업체(97.6점)를 중심으로 경기 회복 기대감이 뚜렷했다.

그러나 평균 매출과 소득에서 엇갈린 흐름을 보였다. 6월 평균 매출은 점포당 2080만원으로 전월(2076만원)보다 4만원 올랐지만, 월평균 소득은 358만원으로 1만원 줄었다. 매출이 소폭 늘었지만 소득 상승으로 이어지지 못하면서 소상공인의 실질적인 경영 실적이 개선된 것으로 보기엔 제한적이라는 평가다.

업종별 매출액은 외식업이 전월보다 15만원 늘어 상승폭이 가장 컸고, 제조·건설업과 기타 업종은 각각 4만원, 3만원 감소했다.

박재용 서울신보 경영전략부문 이사는 "앞으로도 생생한 현장 데이터를 활용해 소상공인의 경기 동향과 경영 애로를 신속하게 파악하고, 현장의 어려움을 해소할 수 있도록 적극적으로 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.

박아람 기자

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