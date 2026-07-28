익산시, 자율주행 ‘마룡e버스’ 시범운행 시작…미래 스마트 교통시대 연다

터미널~익산역~원광대 1노선 구간 첫 시동

친환경 전기 저상 자율주행차…시민 대상 무료 운행

1_익산시, 자율주행 마룡e버스 본격 운행 (1) 0 익산시 관계자들이 친환경 전기 저상 자율주행 버스인 '마룡e버스' 개통식을 하고 있다./익산시.

1_익산시, 자율주행 마룡e버스 본격 운행 (4) 0 익산시 친환경 전기 저상 자율주행 버스 '마룡e버스' 내부 모습./익산시.

전북 익산시가 미래형 스마트 교통도시 구축을 위한 첫걸음으로 자율주행 전기버스 '마룡e버스' 시범운행에 들어갔다.익산시는 28일 도심 주요 거점을 연결하는 친환경 전기 저상 자율주행 버스 '마룡e버스'의 시범운행을 시작했다고 밝혔다. 시범운행 기간에는 시민 누구나 무료로 이용할 수 있다.이번 사업은 시민들이 일상에서 첨단 자율주행 교통서비스를 직접 체험할 수 있도록 하기 위한 것으로, 스마트 모빌리티 기반의 미래 교통체계 구축에 의미를 두고 있다.이날 열린 개통식에는 최정호 익산시장을 비롯해 김충영 익산시의장, 강정희 전북도의원, 전북도 교통정책 관계자, 자동차융합기술원장 등이 대거 참석했다. 이들은 터미널에서 출발해 익산역과 원광대학교를 거쳐 다시 터미널로 복귀하는 핵심 '1노선' 구간을 직접 시승하며 자율주행 기술의 안전성과 차량 성능을 점검했다.마룡e버스는 최첨단 레이더 센서와 지능형 주행 시스템을 탑재해 승객 안전을 최우선으로 설계됐다. 시는 차량의 안전성을 완벽히 확보하기 위해 현재 추진 중인 차세대 지능형 교통시스템(C-ITS) 인프라 구축에도 속도를 내고 있다.시는 이번 1노선 개통을 시작으로 2028년까지 배산체육공원과 익산역, 전북대 익산캠퍼스 등 유동 인구가 밀집한 대학가와 문화 체육 거점을 연결하는 추가 노선 확장을 단행할 계획이다.최정호 익산시장은 "이번 마룡e버스의 본격적인 운행은 우리 익산시가 대한민국을 선도하는 미래 첨단 교통도시로 나아가는 매우 뜻깊은 신호탄"이며 "시민들이 일상에서 가장 안전하고 편리하게 혁신 기술을 체감할 수 있도록 철저한 운행 관리와 상시 안전 점검에 만전을 기하겠다"고 말했다.