광주시, 시장실 2층 이전 계획 재검토 끝에 추진 철회

광주시는 민선 9기 인수 과정에서 확인한 시의 재정 여건과 직원들의 의견을 충분히 수렴해 달라는 시 공무원노동조합의 요청, 전 직원 설문조사 결과 등을 종합적으로 검토한 끝에 시장실 이전을 추진하지 않기로 최종 결정했다고 28일 밝혔다.
앞서 시는 지난 21일부터 23일까지 사흘간 전 직원을 대상으로 시장실 이전에 대한 설문조사를 실시했다. 설문에는 784명이 참여했으며 이 가운데 639명(82%)이 이전에 반대했고, 145명(18%)이 찬성한 것으로 집계됐다.
반대 의견으로는 시장실 위치보다 시장과의 소통 방식 개선이 더 중요하다는 의견과 기존 청사 공간 재배치에 따른 불편과 혼란이 우려된다는 의견, 시장실을 이전하더라도 시민과의 소통이 실질적으로 개선될 것으로 보기 어렵다는 의견 등이 다수를 차지했다.
박 시장은 "시민들과 보다 편하게 소통할 수 있는 열린 시장실을 만들겠다는 취지에서 2층 이전을 공약했지만, 어려운 재정 여건 등을 종합적으로 검토한 결과 2억원이 넘는 예산을 투입하는 것은 현시점에서 우선순위가 아니라고 판단했다"며 "공약 이행보다 시민의 세금을 더 가치 있게 사용하는 것이 시장의 책임이라고 생각해 시장실 이전을 추진하지 않기로 결정했다"고 밝혔다.