광주시, 시장실 2층 이전 계획 재검토 끝에 추진 철회

박관열 시장 "공약 이행보다 효율적 세금 집행이 더 중요"

박관열 광주시장_언론인터뷰 0 박관열 광주시장이 지난 7일 시장실에서 언론 인터뷰를 진행하고 있다. /광주시

박관열 광주시장이 민선 9기 선거 당시 공약으로 제시했던 시장실 2층 이전 계획이 치열한 재검토 끝에 결국 철회됐다.광주시는 민선 9기 인수 과정에서 확인한 시의 재정 여건과 직원들의 의견을 충분히 수렴해 달라는 시 공무원노동조합의 요청, 전 직원 설문조사 결과 등을 종합적으로 검토한 끝에 시장실 이전을 추진하지 않기로 최종 결정했다고 28일 밝혔다.앞서 시는 지난 21일부터 23일까지 사흘간 전 직원을 대상으로 시장실 이전에 대한 설문조사를 실시했다. 설문에는 784명이 참여했으며 이 가운데 639명(82%)이 이전에 반대했고, 145명(18%)이 찬성한 것으로 집계됐다.반대 의견으로는 시장실 위치보다 시장과의 소통 방식 개선이 더 중요하다는 의견과 기존 청사 공간 재배치에 따른 불편과 혼란이 우려된다는 의견, 시장실을 이전하더라도 시민과의 소통이 실질적으로 개선될 것으로 보기 어렵다는 의견 등이 다수를 차지했다.박 시장은 "시민들과 보다 편하게 소통할 수 있는 열린 시장실을 만들겠다는 취지에서 2층 이전을 공약했지만, 어려운 재정 여건 등을 종합적으로 검토한 결과 2억원이 넘는 예산을 투입하는 것은 현시점에서 우선순위가 아니라고 판단했다"며 "공약 이행보다 시민의 세금을 더 가치 있게 사용하는 것이 시장의 책임이라고 생각해 시장실 이전을 추진하지 않기로 결정했다"고 밝혔다.