전국 토지 보유 개인 약 40% 달해…국토부, 토지소유현황 통계 공표

개인 토지소유자 수 2012만명…60대 30% 최다

전남광주통합특별시 첨단지구 0 전남광주통합특별시 장성군 첨단지구 일대 토지 전경./전원준 기자

지난해 국내 전체 인구 중 약 40%에 달하는 2000만명 가량이 토지를 보유한 것으로 조사됐다.국토교통부는 이 같은 내용을 담은 2025년 말 기준 전국 토지소유현황 통계를 29일 공개했다.이번 통계는 전국 지방자치단체의 토지·임야대장 정보를 토대로 작성됐으며, 개인과 세대, 법인, 비법인의 토지 보유 현황을 성별·연령별, 지역별, 면적·가액 규모별 등 39개 항목으로 세분화해 담았다.개인 기준으로는 주민등록인구 5112만명 가운데 토지를 보유한 사람은 2012만명으로 전체의 39.4%를 차지했다. 전년보다 토지소유자는 47만명(2.4%) 늘었지만, 개인이 보유한 토지 면적은 4만6127㎢로 131㎢(0.3%) 줄었다.세대 기준으로는 주민등록 2430만 세대 중 1565만 세대(64.4%)가 토지를 소유했다. 토지를 보유한 세대는 1년 전보다 35만 세대(2.3%) 증가했지만, 세대당 평균 보유 면적은 2947㎡로 전년 대비 76㎡(2.5%) 감소했다.연령별 토지 보유 면적은 60대가 1만3860㎢(30.0%)로 가장 많았고, 이어 70대 1만141㎢(22.0%), 50대 9443㎢(20.5%) 순이었다.성별 토지소유자 비중은 남성 54.3%, 여성 45.7%다.법인이 보유한 토지 면적은 7463㎢로 전년보다 59㎢(0.8%) 증가했다. 법인 소유 토지는 농림지역이 2443㎢(32.7%)로 가장 많았으며, 지목별로는 임야가 3460㎢(46.4%)를 차지했다.법인 수를 면적 규모별로 보면 1000~5000㎡ 보유 법인이 8만7000개(23.0%)로 가장 많았고, 10~50㎡(7만2000개·18.9%), 100~500㎡(5만6000개·14.8%)가 뒤를 이었다. 가액 기준으로는 1억~5억원 규모가 10만개(26.3%)로 가장 큰 비중을 차지했으며, 10억~50억원(7만7000개·20.2%), 1000만~5000만원(5만5000개·14.4%) 순으로 집계됐다.종중과 종교단체, 기타단체 등 비법인이 소유한 토지 면적은 7823㎢로 전년과 비슷한 수준을 유지했다. 비법인 역시 농림지역(4446㎢·56.8%)과 임야(7228㎢·92.4%) 비중이 가장 높았다.비법인의 면적 규모별 분포는 1000~5000㎡가 5만3000개(23.0%)로 가장 많았고, 1만~5만㎡(4만7000개·20.7%), 100~500㎡(3만9000개·17.2%)가 뒤를 이었다. 가액 규모별로는 1000만~5000만원이 6만5000개(28.7%)로 가장 많았으며, 1억~5억원(6만3000개·27.4%), 5000만~1억원(3만4000개·14.8%) 순이었다.국토교통부는 이번 통계가 전국 토지 소유 구조와 변화 추이를 파악할 수 있는 기초자료로 활용될 것으로 기대했다. 또한 국토이용계획 수립과 부동산 정책, 지역균형발전 정책 등 다양한 분야의 정책 수립 과정에도 폭넓게 활용할 방침이다.