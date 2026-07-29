코오롱, 지역사회와 함께 여름철 헌혈 캠페인 진행

임직원·과천 시민 참여하는 헌혈 캠페인 운영

전국 8개 사업장서 오는 31일까지 진행

헌혈증 한국백혈병어린이재단에 기부

사진1. 코오롱그룹이 오는 31일까지 하계 헌혈 캠페인 헌혈하고 휴가가세요를 진행한다. 0 코오롱그룹이 오는 31일까지 진행하는 '하계 헌혈 캠페인 헌혈하고 휴가가세요' 현장에서 시민이 헌혈하고 있다./코오롱그룹

코오롱이 여름철 혈액 수급난 해소를 위해 지역사회와 함께하는 하계 헌혈 캠페인을 진행한다. 기존 임직원 중심 활동에서 과천 시민까지 참여 대상을 확대하며 생명나눔 문화 확산에 나선다.29일 코오롱은 여름철 헌혈 캠페인 '헌혈하고 휴가가세요'를 진행한다고 밝혔다. 이번 캠페인은 지난 22일 과천 코오롱타워를 시작으로 마곡 코오롱원앤온리타워와 구미, 김천, 대전, 경산, 대산 등 전국 8개 사업장에서 오는 31일까지 순차적으로 열린다.코오롱은 혈액 수급이 감소하는 여름철을 맞아 2013년부터 매년 하계 헌혈 캠페인을 이어오고 있다. 올해는 기존 임직원 중심에서 벗어나 과천 시민도 함께 참여할 수 있는 지역사회 연계형 캠페인으로 확대했다.또 코오롱이 운영하는 리조트와 호텔이 캠페인에 참여해 오는 8월 31일까지 헌혈증 기부자에게 조식 이용권과 호텔 굿즈를 제공한다.캠페인을 통해 모인 헌혈증은 한국백혈병어린이재단에 전달돼 소아암 환아의 치료와 회복 지원에 사용된다. 코오롱은 2013년부터 현재까지 총 6800여장의 헌혈증을 기부하며 생명나눔 활동을 이어오고 있다.신은주 코오롱 사회공헌사무국 상무는 "헌혈은 누구나 가치 있게 나눔을 실천할 수 있는 활동"이라며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌 활동으로 기업의 사회적 책임을 다하고 따뜻한 나눔 문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.