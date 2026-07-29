韓, 브라질산 쇠고기 수입 검토 절차 시작하기로

이재명 대통령, 한-브라질 정상회담 0 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저에서 소인수회담을 하고 있다. /연합뉴스

한국과 브라질이 브라질산 쇠고기의 한국 수출을 검토하기 위한 절차를 본격화한다. 이미 한국으로 수입되고 있는 돼지고기의 경우 수입 허용 지역을 확대하기 위한 절차를 속도감 있게 진행하기로 뜻을 모았다.양국은 희토류 등 핵심광물 공급망을 구축하고, 기술 이전을 포함한 공급망의 모든 단계를 발전시키기 위한 논의를 진행하기로 했다.브라질이 원하는 우리 소고기 시장을 열어주고 우리에게 절실한 핵심광물 공급망 협력을 이끌어 내면서 브라질과의 경제협력을 더욱 강화하겠다는 복안이다.28일(현지시간) 청와대가 공개한 '한브라질 정상 공동성명'에 따르면 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령은 전날 정상회담에서 브라질산 쇠고기와 돼지고기의 한국 시장 접근에 관한 기존 약속을 재확인했다.이에 따라 농림축산검역본부(APQA)와 농림축산식품부(MAFRA)가 오는 8월 브라질에서 기술 실사를 시작으로, 브라질산 쇠고기 위험평가에 필요한 모든 절차에 착수한다. 모든 조건이 충족되는 경우 지체 없이 절차를 완료해 수출을 진행한다는 목표다.브라질산 돼지고기의 수입 허용 지역을 확대하기 위한 논의도 진행됐다. 현재 한국은 구제역 청정지역인 산타카타리나주에서 생산된 돼지고기만 수입하고 있다.공동성명에는 "산타카타리나주 이외의 브라질산 돼지고기에 대해 적시에, 구체적이고 상호 만족할 결과를 바탕으로 한국 시장 접근 확대를 위해 공동 노력을 지속하기로 합의하였다"고 적시됐다.공동성명에는 희토류 등 핵심광물 공급망 강화를 위한 협력 방안도 담겼다.성명에는 "양 정상은 희토류 등 광물에 대한 협력, 그리고 다변화되고 회복력 있으며 지속가능하고 포용적인 공급망 구축의 중요성을 강조했으며, 기술 이전을 포함한 공급망의 모든 단계를 발전시키는 데 대해 논의할 의향이 있음을 강조했다"는 문구가 포함됐다.강유정 청와대 수석대변인은 "핵심전략광물에 관한 공동성명 체결의 의의는 희토류를 포함한 핵심광물의 회복력 있고(resilient) 다변화된 공급망을 구축하고, 현지 가공과 부가가치 창출을 통한 공동 번영을 강조한 데 있다"고 서면 브리핑을 통해 전했다.이어 "한국과 브라질 두 나라는 핵심·전략광물이 에너지·디지털 전환과 기술 응용, 지속가능한 경제발전에 핵심적 역할을 수행한다는 점에 공감했다"며 " 특히 양국은 광물 부문 개발에 있어 국가 주권과 정책적 자율성을 보존하는 것이 중요하다는 데 인식을 같이 했다. 이는 브라질의 자원 주권과 산업정책 자율성을 인정하면서 양국이 호혜적으로 협력하겠다는 취지"라고 설명했다.