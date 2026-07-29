SK텔레콤, 독자 AI 파운데이션 모델 ‘에이닷엑스 케이투’ 공개

직전 모델 대비 추론·장문 능력 등 강화

자체 SGA 뒷받침…현장서 정확성 높여

다양한 산업 현장 등에 확산시킬 계획

[인포그래픽]SKT, 독파모 2차 모델 공개…산업 현장·국민 일상 AI 확산 나선다 0 SKT가 독파모 2차 모델을 공개했다. 사진은 벤치마크 비교 이미지. /SKT

SK텔레콤이 독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델인 '에이닷엑스 케이투(A.X K2)'를 공개했다. 국민의 일상을 비롯해 산업 현장의 AI 전환을 본격 지원하겠다는 방침이다.29일 SKT는 오픈소스 커뮤니티 허깅 페이스에 매개변수 6880억개(688B) 규모의 A.X K2를 공개했다고 밝혔다. 직전 모델인 519B 규모의 A.X K1 대비 모델 규모를 키워 수학·과학 추론 능력, 한국 지식·장문 추론 능력을 강화한 게 특징이다. 특히 전작 대비 국내외 14개 벤치마크 평균 성능이 32.2%p 향상됐고, 장문 이해와 에이전트 관련 평가에서 약 83.9%p 향상됐다고 한다.이는 자체 개발한 SGA 구조가 뒷받침했다는 게 SKT 관계자 설명이다. SKT 관계자는 "AI가 긴 문맥을 처리할 때 관련성이 높은 정보만 선별해 참조하는 구조"라며 "산업 현장에서 요구되는 정확성과 운영 효율을 높이기 위해 개발됐다"고 했다.A.X K2는 최근 6개월 이내 출시된 큐원, 딥시크, 지엘엠, 키미 K2.6 등의 해외 AI 모델과 동급 수준의 벤치마크 결과를 보이기도 했다.회사는 A.X K2를 다양한 산업 현장과 국민의 일상으로 확산하겠다는 계획이다. 앞서 4차례의 사후 학습을 거쳐 모델의 응답 품질과 안정성, 운영 효율을 종합적으로 점검했으며 제조·국방·바이오 등 다양한 분야에서 활용 사례를 발굴하고 있다.회사는 과학기술정보통신부가 추진 중인 '모두의 AI' 사업에도 참여할 예정이다. AI 모델, 서비스, 인프라 전반에 걸친 풀스택 AI 역량을 바탕으로 국민이 체감할 수 있는 AI 서비스 확산에 기여하겠다는 구상이다.김태윤 SK텔레콤 파운데이션 모델 담당은 "개인의 일상생활부터 사무 환경, 제조 현장까지 폭넓게 활용될 수 있도록 기능들을 고도화했다"며 "다양한 산업 분야에 A.X K2를 적용시켜 국가 경쟁력 강화에 기여해 나가겠다"고 말했다.