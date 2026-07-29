제네시스, 마릴린먼로 탄생 100주년 기념 영화 이미지 공개

혁신가적 면모 조명

기념 영화 제작 지원

clip20260729092951 0 제네시스 브랜드가 제작 지원한 마릴린 먼로 탄생 100주년 기념 영화 '플래시 임팩트'의 이미지가 28일 공개됐다./제네시스

제네시스가 제작 지원한 마릴린 먼로 탄생 100주년 기념 영화 '플레시 임팩트'의 이미지가 28일 공개됐다.제네시스는 마릴린 먼로의 탄생 100주년을 맞아 어려운 환경 속에서도 꿈을 향해 도전하며 시대를 초월한 영향력을 만들어낸 먼로의 삶과 대담한 도전을 거듭하며 글로벌 럭셔리 브랜드로 자리잡은 제네시스의 행보가 닮아 있다는 점에 주목해 혁신가적 면모를 지속 조명해왔다.이를 위해 지난 6월부터 뉴욕 제네시스 하우스에서 마릴린 먼로의 진면목이 관객들에게 온전히 전달될 수 있도록 구성된 '매니페스팅 마릴린' 전시를 진행 중이다.제네시스는 이번 '플레시 임팩트' 제작 지원을 통해 마릴린 먼로의 새로운 면모를 관객들에게 선보인다는 목표다.영화 제목인 '플레시 임팩트'는 마릴린 먼로의 특별한 아우라와 존재감을 강조하는 표현에서 따온 것이다.영화는 마릴린 먼로 재단의 소유주이자 관리사인 어센틱 브랜즈 그룹과의 긴밀한 협업을 통해 경계를 허물고 한계를 뛰어넘는 인물로서의 먼로를 그렸다.매기 질렌할 감독은 "제네시스가 마릴린 먼로 탄생 100주년을 기념하는 프로젝트를 처음 제안했을 때, 이 아이디어를 함께 현실로 만들고 싶다고 생각했다"며, "이번 영화는 우리가 기억하고 사랑하는 마릴린 먼로를 현대적인 관점에서 재해석한 작품으로, 그녀의 서사를 새롭게 조명하고자 했다"고 말했다.플레시 임팩트는 오는 9월 개최되는 '2026 베니스 국제영화제'를 통해 최초 공개될 예정이다.