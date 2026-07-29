순창군, 농어촌 기본소득 지역 간담회 개최…주민 참여로 지속가능한 농촌 발전 모색

순창 0729 - 대통령 직속 농특위와 농어촌 기본소득 지역 순회 간담회 개최 0 순창군이 대통령 직속 농어업·농어촌특별위원회 및 농어촌기본소득특별위원회와 공동 주관한 '농어촌 기본소득 지역 순회 간담회'를 가진 후 참가자들이 기념사진을 찍고 있다./순창군

전북 순창군이 농어촌 기본소득 정책의 성과를 공유하고 지속가능한 농촌 발전 방안을 모색하기 위한 주민 참여형 간담회를 열었다.순창군은 지난 28일 유용미생물은행에서 대통령 직속 농어업·농어촌특별위원회와 농어촌기본소득특별위원회가 공동 주관한 '농어촌 기본소득 지역 순회 간담회'를 개최했다고 29일 밝혔다.이번 간담회는 농어촌 기본소득 시범사업 시행 이후 주민들이 체감하는 지역의 변화와 정책 효과를 공유하고, 주민 중심의 지속가능한 농촌 발전 방향과 제도 개선 사항을 논의하기 위해 마련됐다.간담회에는 농어촌기본소득특별위원회 위원을 비롯해 사회연대경제조직 관계자와 주민 대표 등 40여 명이 참석해 농어촌 기본소득이 지역사회에 가져온 변화와 향후 발전 방향에 대한 다양한 의견을 나눴다.특히 이번 간담회는 행정이 정책을 설명하는 자리를 넘어, 주민들이 직접 기본소득 시행 이후 달라진 삶과 지역의 변화를 이야기하고 정책의 미래를 함께 그려가는 주민 참여형 토론 방식으로 진행돼 의미를 더했다.참석자들은 농어촌 기본소득이 지역에 새로운 활력을 불어넣고 있는 만큼, 주민이 필요로 하는 생활·사회서비스와 연계한 정책 추진과 주민 참여 확대가 중요하다는 의견을 제시했다.또 참석자들은 농어촌 기본소득이 지속가능한 지역 발전으로 이어지기 위해서는 주민 주도의 지역공동체 활동과 생활·사회서비스를 연계한 지원체계 구축이 중요하다는 데 의견을 모았다.순창군은 이에 발맞춰 농어촌 기본소득을 지역의 사람과 공동체를 연결하는 정책으로 추진하고 있다. 기본소득을 마중물 삼아 생활·사회서비스를 촘촘히 연계하고, 사회연대경제조직과 함께 주민이 체감할 수 있는 생활밀착형 서비스를 확대하는 등 '순창형 기본사회' 실현에 행정력을 집중하고 있다.최영일 순창군수는 "농어촌 기본소득은 사람을 지역에 머물게 하고 공동체를 연결하며, 마을의 새로운 가능성을 만들어가는 정책"이라며 "행정의 노력만으로는 완성될 수 없는 만큼 주민과 지역사회가 함께 참여해 기본소득이 지역의 지속가능한 발전으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.