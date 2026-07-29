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코오롱인더, 김천공장에 PU 인조가죽 생산라인 구축…친환경 車 소재 강화

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이서연 기자

승인 : 2026. 07. 29. 09:49

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김천1공장에 240억원 투자해 생산체제 구축
친환경 PU 인조가죽 생산…가죽 대체 소재 수요 대응
자동차 인테리어 토털 솔루션 경쟁력 강화
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28일 허성 코오롱인더스트리 허성 사장이 코오롱인더스트리 김천1공장에서 PU 공장 준공을 축하하고 있다./코오롱인더스트리
코오롱인더스트리가 경북 김천1공장에 폴리우레탄(PU) 인조가죽 생산라인을 구축하고 친환경 자동차 인테리어 소재 사업을 강화한다. 완성차 업계의 가죽 대체 소재 확대와 친환경 소재 수요 증가에 대응해 자동차 인테리어 소재 포트폴리오를 확대한다는 전략이다.

29일 코오롱인더스트리는 지난 28일 경북 김천1공장에서 PU 인조가죽 생산라인 준공식을 열었다고 밝혔다. 약 240억원을 투자해 지난해 2월부터 올해 6월까지 17개월간 생산체제를 구축했다.

PU 인조가죽은 천연가죽의 질감과 감성을 구현하면서도 가공성과 내구성을 갖춘 소재로 자동차 시트와 도어 트림, 콘솔 등 주요 인테리어 부품에 사용된다. 최근 완성차 업계의 '레더 프리(Leather Free)' 트렌드와 친환경 소재 수요 확대에 따라 활용 범위가 넓어지고 있다.

코오롱인더스트리는 생산라인에 벤젠과 톨루엔 등 유해물질을 저감하는 기술을 적용하고 공정 간 유휴 시간을 최소화하는 연속 공정 설비를 도입해 생산 효율도 높였다.

코오롱인더스트리는 이번 생산라인 구축을 계기로 고객사의 친환경·고급화 수요에 대응하는 한편 해외 시장 확대를 위한 기반도 마련할 계획이다. 기존 패브릭과 PVC, TPO 등 자동차 인테리어 소재에 PU 인조가죽을 추가하면서 자동차 인테리어 토털 솔루션 경쟁력을 강화하게 됐다.

코오롱인더스트리 관계자는 "이번 PU 생산라인 준공은 친환경·고급화로 빠르게 재편되는 자동차 인테리어 소재 시장에 선제적으로 대응하기 위한 투자"라며 "차별화된 공정 기술과 소재 포트폴리오를 바탕으로 고객 맞춤형 솔루션을 제공하고 신규 고객 확대와 사업 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.
이서연 기자

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