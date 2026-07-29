홍명보 “매우 유감, 집 근처라는 이유로”…법인카드 보도 반박

"규정 내 사용, 사적 사용한 적 없다"

홍명보 사퇴선언 0 홍명보 전 축구 대표팀 감독. / 연합뉴스

홍명보 전 축구 대표팀 감독이 법인 카드를 부적절하게 사용했다는 언론 보도를 반박했다.홍 전 감독은 29일 반박문을 통해 "재임 기간 법인카드 사용과 관련해 단 한 차례도 부적절한 사용이라는 지적이나 시정 요구를 받은 사실이 없다"고 밝혔다. 홍 전 감독은 "대한축구협회 규정에 따라 정해진 용도 및 한도 내에서만 사용했다"고 주장했다.앞서 JTBC는 홍 전 감독이 집 근처에서 법인카드로 1408만원을 결제했다며, 주말이나 어린이날 등 휴일에도 375만원을 썼다고 보도했다.이에 홍 전 감독은 "주말 회의는 필수였다. 주말이나 공휴일에 이루어진 법인카드 사용은 대표팀 업무 수행 과정에서 발생한 코칭스태프 식사 및 업무 추진 비용이었다"고 반박했다. 그는 "대표팀 감독과 코치진의 주요 업무 중 하나는 K리그 선수들을 직접 확인하는 것"이라며 "코칭스태프가 주말과 공휴일에 경기장을 찾아 선수들을 관찰, 점검하고 회의를 진행하는 것이 일반적"이라고 말했다홍 전 감독은 집 근처 사용 문제에 대해선 "축구 대표팀은 지난해 두 차례에 걸쳐 분당구 정자동에 위치한 호텔에서 소집됐다"며 "개인적인 소비가 아니라, 외국인 코칭스태프의 거주 및 대표팀 소집·운영에 따른 업무상 지출이 집중된 결과"라고 주장했다. 한우전문점과 중식당 등에서의 사용에 대해선 "사적으로 갈 경우 개인카드를 사용했다"고 말했다. 국밥집 사용 건에 대해서도 "혼자 법인카드로 식사를 한 적이 없다"고 했다.홍 전 감독은 "대표팀 외국인 코치들은 모두 분당구에 거주했다"며 "대표팀 코칭스태프는 회의와 업무를 위해 분당구 소재 공유오피스를 이용했고, 식사도 분당구 내에서 이뤄졌다"고 부연했다.홍 전 감독은 "자택과 가깝다는 이유만으로 업무상 사용까지 사적으로 해석하고, 대표팀의 업무 환경과 코칭스태프 거주 환경을 고려하지 않은 이번 보도는 매우 유감스럽다"며 "증빙자료는 청문회에서 소명할 수 있도록 준비할 예정"이라고 밝혔다.국회 문화체육관광위원회는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 탈락으로 불거진 대한축구협회 운영 문제에 대해 30일 청문회를 열 예정이다. 홍 전 감독은 월드컵 경기를 마친 직후 사임한 뒤 귀국했다가 미국으로 출국했으나, 최근 귀국해 청문회 출석을 준비하는 것으로 알려졌다.