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중기벤처 제약ㆍ바이오

셀트리온, 연내 비만 신약 공개…내년 ADC 성과 예고

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문정우 기자

승인 : 2026. 07. 29. 10:31

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4중 작용 'CT-G32' 11월 비임상 결과 발표
ADC 후보물질 내년 상반기 탑라인 공개
2028년 임상 파이프라인 3배 확대 목표
셀트리온 사무동 주경
셀트리온
셀트리온이 차세대 비만치료제와 항체약물접합체(ADC) 등 신약 파이프라인의 성과를 내년 상반기까지 잇따라 공개하며 글로벌 신약기업으로 도약하기 위해 속도를 내고 있다.

셀트리온은 최근 사내 연구개발 현황 보고회에서 차세대 비만치료제 후보물질의 비임상 결과를 연내 공개하고, 임상 1상을 진행 중인 항체약물접합체(ADC) 후보물질의 초기 임상 결과도 내년 상반기부터 순차적으로 발표할 계획이라고 29일 밝혔다.

가장 먼저 연구 성과가 가시화될 파이프라인은 4중 작용 비만치료제 후보물질 'CT-G32'다. 세계 최초로 4개 타깃에 동시에 작용하는 CT-G32는 현재 적정 투여 용량 설정과 안전성 확보를 위한 GLP 독성시험을 진행 중이다.

셀트리온은 오는 11월 관련 학회를 통해 비임상 결과를 공개할 예정이다. 이를 바탕으로 내년 2월까지 임상 1상 시험계획(IND) 제출을 완료하고, 승인 절차가 끝나면 내년 2분기 내 첫 환자 투약을 시작한다. 앞서 진행한 비임상시험에서는 현재 개발 중인 3중 타깃 작용제 대비 우수한 체중 감량 효과와 근육 등 제지방(LBM) 보존 효과를 확인했다.

이와 함께 다중 작용 경구용 비만치료제 개발도 병행하고 있다. 경구용 후보물질은 2028년 하반기 IND 제출을 목표로 개발 중이다. 회사는 장기 지속형 치료제와 근감소증·당뇨병 등 대사질환 치료제로 라인업을 확대한다는 구상이다.

임상 단계에 진입한 ADC·다중항체 치료제 4종(CT-P70·CT-P71·CT-P73·CT-P72)도 환자 투약 단계에 들어서며 개발에 속도를 내고 있다. 이 중 ADC 후보물질 2종은 연내 임상 1상 파트1을 마무리하고, 내년 상반기부터 탑라인 결과를 순차적으로 발표할 예정이다. 이후 용량 최적화를 위한 파트2 임상에 진입할 계획으로, 개발 속도가 가장 빠른 'CT-P70'은 내년 3월 파트2 진입을 목표로 하고 있다.

후보물질별 주요 적응증은 CT-P70이 비소세포폐암·대장암, CT-P71이 요로상피암·유방암·전립선암, CT-P73이 자궁경부암·두경부암, CT-P72가 위암·유방암 등이다. 특히 CT-P70과 CT-P71은 각각 지난해와 올해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 패스트트랙 지정을 받았다. 회사는 임상 1상 중인 후속 후보물질 2종에 대해서도 연내 패스트트랙 지정을 추진해 상업화 시점을 앞당긴다는 방침이다.

셀트리온은 자체 연구개발(R&D)과 오픈 이노베이션을 통해 현재 총 25종의 신약 후보물질을 개발하고 있다. 올해 말까지 임상 단계 후보물질을 5종, 내년에는 8종으로 늘리고, 2028년에는 올해 말 대비 3배 이상으로 확대할 계획이다.

셀트리온은 지난해 약 4824억원을 R&D에 투자하는 등 공격적인 투자를 이어가고 있다. 바이오시밀러 사업에서 창출되는 안정적인 현금 흐름을 바탕으로 신약 연구개발 투자를 지속하고 있다.

셀트리온 관계자는 "올해 말 차세대 비만치료제의 비임상 결과 공개를 시작으로 내년 상반기에는 항암 ADC 후보물질의 주요 임상 결과가 순차적으로 가시화될 예정"이라며 "바이오시밀러로 축적한 연구·임상·생산·허가 역량을 집중해 바이오시밀러를 넘어 글로벌 신약기업으로 도약하는 한편, 중장기 기업가치를 극대화하겠다"고 말했다.
문정우 기자

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