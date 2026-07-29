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SK이노베이션 E&S, 부산서 AI 아이디어 대회 ‘임팩트 해커톤’ 개최

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김영진 기자

승인 : 2026. 07. 29. 10:10

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SK이노베이션 E&S가 AI 아이디어 경진대회를 연다./SK이노베이션 E&S
SK이노베이션 E&S는 AI 아이디어 경진대회 '아임인부산 임팩트 해커톤'을 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 한국과 인도네시아 대학생들이 인공지능(AI)을 활용해 기업의 실제 현안을 해결할 아이디어를 제안하고 교류하는 자리다. 오는 9월 5일 부산창조경제혁신센터에서 개최되며 참가자는 8월 6일까지 모집한다.

해커톤은 참가자들이 정해진 기간 동안 특정 과제의 해결 방안을 집중적으로 도출하는 행사다. 이번 행사에는 부산에 거주하는 한국 및 인도네시아 대학생과 대학원생이 참여할 수 있다.

SK이노베이션 E&S는 심사를 거쳐 총 20여개 팀을 선발할 예정이다. 선발된 팀은 약 한 달간 AI 활용 교육과 전문가의 아이디어 코칭을 받은 뒤 본 행사에 참가한다.

참가자들은 '아임인부산' 참여 기업들이 실제 사업 현장에서 겪고 있는 문제를 분석하고 AI를 활용한 해결 방안을 제안하게 된다. 참여 기업은 인도네시아 등 동남아 시장 진출 방안 등 새로운 아이디어를 발굴하고, 대학생들은 실제 기업과의 교류 기회를 제공받는다.

'아임인부산'은 SK이노베이션 E&S가 ESG 전문기업 유디임팩트와 함께 2024년부터 운영해 온 시민 참여형 프로그램이다. 에너지·환경 문제에 대한 시민들의 관심을 높이고, 부산 지역 중소·벤처기업의 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

SK이노베이션 E&S는 '아임인부산'을 통해 축적한 경험과 운영 방식을 인도네시아로 확장해 '마주온(MAJU:ON)' 프로젝트도 진행하고 있다. '마주온'은 인도네시아 청년 창업가들에게 아이디어 개발부터 창업 교육, 네트워킹, 투자 유치까지 이르는 창업 전(全)주기를 지원하는 사업이다.

이번 해커톤 행사는 '아임인부산'과 '마주온' 프로젝트를 연결하는 한-인니 교류 프로그램의 일환으로 마련됐다. SK이노베이션 E&S는 해커톤에 이어 오는 9월 7일부터 4일간 한-인니 공동 기후테크(Climate Tech) 컨퍼런스, '마주온' 우수팀 대상 부산 창업 타운 투어 등 프로그램도 진행할 예정이다.

SK이노베이션 E&S 관계자는 "이번 행사가 한국과 인도네시아 대학생들이 AI를 활용해 실제 기업의 문제를 함께 고민하고, 아이디어의 사업화와 해외 진출 가능성까지 살펴보는 계기가 되길 기대한다"며 "앞으로도 양국 청년들의 교류를 확대하고 지속가능한 미래를 만드는 데 기여하겠다"고 밝혔다.
김영진 기자

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