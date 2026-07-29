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경북도, AI 산업 성장 지원 공모 선정…2027년까지 98억 투입

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문봉현 기자

승인 : 2026. 07. 29. 10:35

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13개 전문기관과 컴소시엄 사업 추진
지역 특화산업 인공지능 전환 '속도'
경북도청 1 (1)
경북도청 전경./ 경북도.
경북도가 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 추진하는 '2026년 소형 데이터센터 기반 인공지능(AI) 산업 성장 지원 사업' 공모에 최종 선정됐다.

29일 경북도에 따르면 이번 사업은 소형 AI 데이터센터의 고성능 컴퓨팅 자원을 활용해 지역 주력 산업에 특화된 AI 서비스 개발과 실증을 지원하는 사업으로, 2027년까지 총 98억 원(국비 59억 원)이 투입된다.

사업 추진을 위해 도는 경산시와 손잡고 경북IT융합산업기술원, 포항테크노파크, 한동대학교 산학협력단 등 13개 전문 기관 및 기업과 컨소시엄을 구성해 본격적인 사업을 추진한다.

핵심 거점이 될 기반 시설로는 경산 초거대 AI 클라우드팜센터, 한동대학교 AI 가속기, 포항테크노파크 데이터센터 테스트베드가 활용된다.

각 시설은 AI 학습·추론, 데이터 가공·분석, 최적의 개발 환경 등을 지원하게 된다.

사업의 주요 추진 분야는 제조 AI 전환과 산업 AI 전환 두 가지 축이다.

제조 분야는 제조 설비 및 운영 데이터를 기반으로 △전력운용 예지보전 △공정 영상검사 △품질관리 기술 △제조설비 통합 운영 AI 서비스를 개발한다. 이를 통해 설비 안정성과 생산성을 높이고 불량률을 낮추어 공정 운영을 최적화할 계획이다.

산업 및 생활 분야는 △AI 실시간 상거래 △지능형 농작물 예측 △맞춤형 건강관리 △해양 및 행사 안전관리 AI 기술 등을 구축한다.

농업 생산성 향상과 노동력 절감은 물론, 해양 안전 및 행사장 혼잡도 예측 등 안전 서비스 고도화에도 기여할 전망이다.

이에 지역 중소기업·소상공인의 온라인 판로 확대와 초개인화 건강관리 서비스를 통한 고령화 대응도 기대된다.

박시균 경북도 메타AI과학국장은 "이번 공모 선정으로 기구축된 소형 AI 데이터센터와 테스트베드 인프라를 도내 기업들이 적극 활용할 수 있는 교두보가 마련됐다"며 "기업이 체감할 수 있는 현장형 AI 서비스를 개발·검증해 지역 산업의 AI 전환과 성과 확산을 이뤄내겠다"고 말했다.
문봉현 기자

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