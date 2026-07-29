닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

“글로벌 기업 모셔라”…김원기 의정부시장, 경제자유구역 유치 세일즈 시동

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260729010010633

글자크기

닫기

의정부 진현탁 기자

승인 : 2026. 07. 29. 14:18

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

1.기업투자유치과(김원기 의정부시장, 민선 9기 첫 외투기업 면담…글로벌 기업 유치 세일즈 시동)1
김원기 의정부시장(오른쪽)이 29일 시청 시장실에서 윈메이트 켄 루 회장에게 투자의향서를 전달받은 뒤 기념촬영을 하고 있다./의정부시
김원기 의정부시장이 글로벌 기업 유치를 위한 세일즈 행정에 시동을 걸었다. 경제자유구역 지정을 앞둔 상황에서 글로벌 앵커기업을 유치함으로써 유리한 고지를 차지할 것이란 판단에서다.

김 시장은 29일 오전 시장실에서 글로벌 산업용 컴퓨팅 및 AI 솔루션 전문 기업인 대만 '윈메이트(Winmate)' 켄 루 회장으로부터 투자의향서를 전달받았다.

이날전달식에서 윈메이트측은 의정부 내 약 1만㎡ 규모의 부지에 연구개발(R&D)·생산시설 및 사옥을 조성하겠다는 투자 의사를 공식 전달했다. 이번 면담은 지역경제 활성화를 위한 민선 9기 '기업 유치 세일즈' 행보의 첫 결실이라는 점에서 의미가 크다.

대만에 본사를 둔 윈메이트는 견고한 컴퓨터 및 산업용 디스플레이 분야에서 뛰어난 기술력을 보유한 글로벌 중견기업이다. 올해 3월 의정부에 한국 자회사인 윈메이트 코리아를 설립한 후, 장기적으로 연구소 설립 및 생산시설 통합을 계획하고 있다.

이날 윈메이트 측은 의정부시가 전력으로 추진 중인 경제자유구역과 주요 반환공여지 부지에 깊은 관심을 표명했다. 켄 루 회장은 "의정부시의 미래산업 비전과 우수한 비즈니스 인프라에 큰 매력을 느꼈다"며 "의정부시와 견고한 파트너십을 이어가며 글로벌 시장에서의 경쟁력을 한층 더 강화해 나가겠다"고 말했다.

김 시장은 "취임 후 첫 공식 기업 면담을 글로벌 우수기업인 윈메이트와 함께해 매우 뜻깊다"며 "윈메이트의 투자가 의정부에서 새로운 성장동력이 되도록 긴밀히 협력해 나가겠다"고 강조했다.
진현탁 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독]계룡대 가혹행위 파동 확산, 피해자 떠나자 가해자 원복됐다

[日 구마모토 강진] 지반 84㎝이동·14만가구 단수…택배·우편 멈춰 도시기능 마비

미국은 중국 로봇 막고 중국은 DUV 양산…AI 공급망 전쟁에 증시 10% 충격

트럼프, 회담 전 불쾌감...네타냐후, 회담 뒤 “역대 최고”…이란 공조 봉합

[2보] SK하이닉스, 5개 분기 연속 사상 최대 영업익 기록…상반기 매출 132조

[日 구마모토 강진] 다카이치 “사망자 13명 확인…시간과의 싸움”

[日 구마모토 강진] 2명사망·3명심폐정지…이온몰·제지공장19명 생사불명

지금 뜨는 뉴스

준중형 한계 뛰어넘다…‘8세대 아반떼’에 담긴 현대차 기술력

강남은 신라면, 성북은 짜파게티…우리동네 최애 라면은?

국민 56% “핵심지 가격 상승세…하반기 집값 오를 것”

토마토 넣으면 안된다고?…냉장 보관하면 안되는 음식들

“갤Z8 예상보다 얇고 가벼워”… 벌써 물밑지원금 경쟁 치열