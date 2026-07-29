“글로벌 기업 모셔라”…김원기 의정부시장, 경제자유구역 유치 세일즈 시동

1.기업투자유치과(김원기 의정부시장, 민선 9기 첫 외투기업 면담…글로벌 기업 유치 세일즈 시동)1 0 김원기 의정부시장(오른쪽)이 29일 시청 시장실에서 윈메이트 켄 루 회장에게 투자의향서를 전달받은 뒤 기념촬영을 하고 있다./의정부시

김원기 의정부시장이 글로벌 기업 유치를 위한 세일즈 행정에 시동을 걸었다. 경제자유구역 지정을 앞둔 상황에서 글로벌 앵커기업을 유치함으로써 유리한 고지를 차지할 것이란 판단에서다.김 시장은 29일 오전 시장실에서 글로벌 산업용 컴퓨팅 및 AI 솔루션 전문 기업인 대만 '윈메이트(Winmate)' 켄 루 회장으로부터 투자의향서를 전달받았다.이날전달식에서 윈메이트측은 의정부 내 약 1만㎡ 규모의 부지에 연구개발(R&D)·생산시설 및 사옥을 조성하겠다는 투자 의사를 공식 전달했다. 이번 면담은 지역경제 활성화를 위한 민선 9기 '기업 유치 세일즈' 행보의 첫 결실이라는 점에서 의미가 크다.대만에 본사를 둔 윈메이트는 견고한 컴퓨터 및 산업용 디스플레이 분야에서 뛰어난 기술력을 보유한 글로벌 중견기업이다. 올해 3월 의정부에 한국 자회사인 윈메이트 코리아를 설립한 후, 장기적으로 연구소 설립 및 생산시설 통합을 계획하고 있다.이날 윈메이트 측은 의정부시가 전력으로 추진 중인 경제자유구역과 주요 반환공여지 부지에 깊은 관심을 표명했다. 켄 루 회장은 "의정부시의 미래산업 비전과 우수한 비즈니스 인프라에 큰 매력을 느꼈다"며 "의정부시와 견고한 파트너십을 이어가며 글로벌 시장에서의 경쟁력을 한층 더 강화해 나가겠다"고 말했다.김 시장은 "취임 후 첫 공식 기업 면담을 글로벌 우수기업인 윈메이트와 함께해 매우 뜻깊다"며 "윈메이트의 투자가 의정부에서 새로운 성장동력이 되도록 긴밀히 협력해 나가겠다"고 강조했다.