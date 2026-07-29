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은평구 ‘수색8구역’ 620세대로 확대…하반기 착공 가시화

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박세영 기자

승인 : 2026. 07. 29. 14:29

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소형 평형 추가 확보해 원주민 재정착률 제고
DMC역과 인접·친환경 주거 단지 조성 예정
1-은평구, ‘수색8구역’ 사업시행계획 변경인가… 올 하반기 착공 가시화
1-은평구, '수색8구역' 사업시행계획 변경인가/은평구
서울 은평구 수색8구역 재개발 사업이 소형 평형을 늘리고 층수를 높이는 방향으로 사업 시행 계획을 변경해 올 하반기 착공에 돌입한다.

은평구는 30일 수색동 16-2번지 일대 '수색8재정비촉진구역 주택재개발 정비사업'의 사업 시행 계획 변경을 인가하고 이를 고시할 예정이라고 29일 밝혔다.

이번 사업 시행 계획 변경은 지난해 12월 서울시 정비사업 통합 심의를 거쳐 확정된 계획을 바탕으로 추진됐다. 올 하반기 착공을 앞두고 소형 평형을 추가 확보해 고령 조합원과 무허가 건물 소유자의 주거비 부담을 완화하고 원주민 재정착률을 높이는 데 초점을 맞췄다.

이에 따라 수색8구역(면적 2만9884㎡)은 당초 7개 동 578세대(지하 2층~지상 22층)에서 8개 동 620세대(지하 3층~지상 29층) 규모로 확대 조성된다.

수색8구역은 수색역과 디지털미디어시티(DMC)역이 인접해 대중교통 이용이 용이하며, 인근 봉산의 지형을 반영한 설계를 적용해 친환경 주거 단지로 조성될 예정이다.

특히 수색·증산 재정비 촉진 계획에 따라 공공 문화 체육시설인 '은평종합사회복지관'과 '미래형 공공도서관' 조성 계획을 포함하고 있어, 입주민과 인근 주민을 위한 지역사회 복지 및 문화·교육 거점 공간 역할을 할 것으로 예상된다.

김미경 은평구청장은 "수색·증산 뉴타운 사업을 차질 없이 추진하고 주민들의 주거 복지를 높이기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
박세영 기자

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