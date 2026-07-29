양평군, 동부권 행정기능 이전 속도…연말 일부 부서 이전 검토

후보지 현장 점검 완료…공유재산 활용해 단계적 이전 추진

02-1 동부권 이전 대상 후보지 현장 확인 0 전진선 양평군수(가운데)이 28일 동부권 이전 후보지인 용문건강생활지원센터 시설을 군 관계자들과 함께 둘러보고 있다. /양평군

경기 양평군이 민선 9기 핵심 공약인 동부권 행정기능 이전을 본격화한다.양평군은 연말 조직개편에 맞춰 일부 부서를 우선 이전하는 방안을 검토하고, 이전 효과와 행정 여건을 분석해 단계적으로 행정기능을 확대할 계획이라고 29일 밝혔다.군에 따르면 전진선 군수는 전날 용문건강생활지원센터와 양평동부청소년문화의집, 용문면사무소 등 동부권 이전 후보지를 찾아 시설 규모와 접근성, 공간 활용 가능성 등을 점검했다. 이번 현장 확인은 이전 대상 부서와 이전 방식 등을 구체화하기 위한 사전절차의 일환으로 진행됐다.동부권 행정기능 이전은 지역 간 행정서비스 편차를 줄이고 주민들의 행정 접근성을 높이기 위해 추진되는 민선9기 주요 공약이다. 행정기능을 분산해 동부권 주민들의 민원 처리 편의를 높이고 지역 균형발전을 뒷받침하는 것이 사업의 목적이다.군은 우선 기존 공유재산을 활용해 이전 공간을 확보함으로써 사업비 부담을 줄이고 추진 효율성을 높일 방침이다. 이후 행정수요 변화와 사업 추진 성과를 종합적으로 검토해 이전 대상 부서를 확대하고, 장기적으로는 동부권 행정수요 증가에 대비한 청사 신축 여부도 검토할 계획이다.전 군수는 "동부권 행정기능 이전은 주민들이 보다 가까운 곳에서 행정서비스를 이용할 수 있도록 하기 위한 정책"이라며 "행정 효율성과 지역 여건을 종합적으로 고려해 단계적으로 추진하겠다"고 말했다.양평군은 앞으로 이전 대상 부서와 시설 활용 방안을 확정한 뒤 단계별 추진계획을 마련해 동부권 행정기능 이전 사업을 추진할 예정이다.