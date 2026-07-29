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영덕군-한수원, 신규 원전 건설 상생협약 체결…지역발전 협력 강화

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영덕군 김정섭 기자

승인 : 2026. 07. 29. 14:30

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에너지믹스 정책 기반 미래 성장기반 구축 속도
상생협약 체결 단체 기념촬영
영덕군과 한수원이 신규 원전 건설 및 유치지역 발전을 위한 상생협력 협약을 체결하고 조주홍 영덕군수(왼쪽 일곱번째)와 기념촬영하고 있다./영덕군
경북 영덕군은 29일 한국수력원자력 본사에서 한국수력원자력과 '신규 원전 건설 및 유치지역 발전을 위한 상생협력 협약'을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 조주홍 영덕군수와 조상준 영덕군의회 의장, 최일경 한국수력원자력 사업총괄부사장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석해 신규 원전의 성공적인 추진과 지역 상생을 위한 협력 의지를 확인했다.

이번 협약은 신규 원전 건설사업의 원활한 추진과 발전소 유치지역의 지속 가능한 발전을 위해 마련됐다. 양 기관은 지역기업 참여 확대 및 일자리 창출, 지역 인재 육성 및 교육·복지 인프라 확충, 행정지원과 인허가 협력, 지역사회와의 지속적인 소통체계 구축 등 지역발전과 원활한 사업 추진을 위해 상호 협력하기로 했다.

군은 올해 6월 신규 원전 건설 후보지로 최종 선정된 이후 예정구역 고시 등 후속 행정절차를 차질 없이 추진하며 지역경제 활성화와 미래 에너지산업 육성을 위해 에너지믹스위원회 구성과 전담조직 신설 등 추진체계 구축에도 행정력을 집중하고 있다.

또 원전과 풍력 등 재생에너지가 조화를 이루는 에너지믹스 정책을 기반으로 '대한민국 미래에너지 수도 영덕' 실현을 위한 미래 성장기반 구축에 속도를 낸다는 계획이다.

군과 영덕군의회는 앞으로도 한국수력원자력과 긴밀한 협력체계를 바탕으로 신규 원전 건설사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 적극 협력하고 원전의 성과가 지역발전과 군민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 상생협력을 지속해 나갈 방침이다.

조주홍 영덕군수는 "이번 협약을 계기로 신규 원전의 성공적인 추진과 함께 산불 피해 특별재난지역의 조속한 회복, 노물리 마을의 원전 예정구역 편입 요구 등 지역 현안도 긴밀한 소통과 협력을 통해 함께 해결해 나가기를 기대한다"고 말했다.

조상준 영덕군의회 의장은 "이번 협약이 선언에 머무르지 않고 군민과의 신뢰를 바탕으로 실질적인 상생협력의 출발점이 되기를 바란다"며 "영덕군의회도 신규 원전이 원활하게 추진되고 그 성과가 지역발전으로 이어질 수 있도록 필요한 제도적·정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

김정섭 기자

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