영덕군-한수원, 신규 원전 건설 상생협약 체결…지역발전 협력 강화

에너지믹스 정책 기반 미래 성장기반 구축 속도

상생협약 체결 단체 기념촬영 0 영덕군과 한수원이 신규 원전 건설 및 유치지역 발전을 위한 상생협력 협약을 체결하고 조주홍 영덕군수(왼쪽 일곱번째)와 기념촬영하고 있다./영덕군

경북 영덕군은 29일 한국수력원자력 본사에서 한국수력원자력과 '신규 원전 건설 및 유치지역 발전을 위한 상생협력 협약'을 체결했다고 밝혔다.협약식에는 조주홍 영덕군수와 조상준 영덕군의회 의장, 최일경 한국수력원자력 사업총괄부사장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석해 신규 원전의 성공적인 추진과 지역 상생을 위한 협력 의지를 확인했다.이번 협약은 신규 원전 건설사업의 원활한 추진과 발전소 유치지역의 지속 가능한 발전을 위해 마련됐다. 양 기관은 지역기업 참여 확대 및 일자리 창출, 지역 인재 육성 및 교육·복지 인프라 확충, 행정지원과 인허가 협력, 지역사회와의 지속적인 소통체계 구축 등 지역발전과 원활한 사업 추진을 위해 상호 협력하기로 했다.군은 올해 6월 신규 원전 건설 후보지로 최종 선정된 이후 예정구역 고시 등 후속 행정절차를 차질 없이 추진하며 지역경제 활성화와 미래 에너지산업 육성을 위해 에너지믹스위원회 구성과 전담조직 신설 등 추진체계 구축에도 행정력을 집중하고 있다.또 원전과 풍력 등 재생에너지가 조화를 이루는 에너지믹스 정책을 기반으로 '대한민국 미래에너지 수도 영덕' 실현을 위한 미래 성장기반 구축에 속도를 낸다는 계획이다.군과 영덕군의회는 앞으로도 한국수력원자력과 긴밀한 협력체계를 바탕으로 신규 원전 건설사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 적극 협력하고 원전의 성과가 지역발전과 군민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 상생협력을 지속해 나갈 방침이다.조주홍 영덕군수는 "이번 협약을 계기로 신규 원전의 성공적인 추진과 함께 산불 피해 특별재난지역의 조속한 회복, 노물리 마을의 원전 예정구역 편입 요구 등 지역 현안도 긴밀한 소통과 협력을 통해 함께 해결해 나가기를 기대한다"고 말했다.조상준 영덕군의회 의장은 "이번 협약이 선언에 머무르지 않고 군민과의 신뢰를 바탕으로 실질적인 상생협력의 출발점이 되기를 바란다"며 "영덕군의회도 신규 원전이 원활하게 추진되고 그 성과가 지역발전으로 이어질 수 있도록 필요한 제도적·정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.