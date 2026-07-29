경남도-LH, 70억원 규모 지역 상생사업…그린바이오 육성·혁신도시 활성화

전문 인력 양성과 혁신도시 정주여건 개선

그린바이오산업+육성+및+혁신도시+활성화+협약(1) 0 경남도는 진주시, LH, 진주바이오산업진흥원과 지역 상생 사업 추진을 위한 협약을 체결한 후 관계자들이 기념사진을 찍고 있다./ 경남도

경남도와 한국토지주택공사(LH)가 총 70억원 규모의 지역 상생사업을 공동 추진하며 지역 산업 경쟁력 강화와 혁신도시 활성화에 나선다.경남도는 29일 서부청사 중강당에서 진주시, LH, 진주바이오산업진흥원과 함께 지역 상생사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.협약에 따라 LH는 총 70억원 규모의 지역 상생 사업비를 지원한다. 주요 사업은 △그린바이오 산업 육성(2027~2038년, 60억원) △경남혁신도시 복합문화도서관 건립 지원(10억원)이다.그린바이오 산업 육성을 통해 전문 인력을 양성하고 기업 지원 및 산업 생태계를 조성하는 한편, 복합문화도서관 건립으로 혁신도시 정주 여건을 대폭 개선할 방침이다.기관별 역할도 명확히 분담한다. 도는 사업 전반을 총괄하고 진주시는 행정 지원을 맡는다. LH는 사업비를 지원하며, 진주바이오산업진흥원은 그린바이오 전문 인력 양성 등 실무 수행을 담당한다.앞서 도와 진주시, LH는 지난 2023년 1차 협약을 통해 항공우주 산업 인재 양성에 3년간 15억원을 투입, 지역 기업 28곳에 40명이 취업하는 성과를 냈다. 진주기계공업고등학교 역시 3년간 6억원을 지원받아 교육부 협약형 특성화고로 선정, 5년간 최대 60억 원의 국비를 확보하는 발판을 마련했다.협약식에 이어 진행된 간담회에서는 발전공기업 통합본사 경남 유치, 수도권 공공기관 2차 이전 추진, LH 혁신방안 대응 등 지역 균형발전 핵심 과제에 대한 공동 협력 방안도 함께 논의됐다.조현준 도 균형발전본부장은 "이번 협약은 지역과 공공기관이 함께 성장하는 지속 가능한 상생 협력의 출발점"이라며 "그린바이오 산업 육성과 정주 여건 개선을 차질 없이 추진하고, 공공기관 2차 이전 등 균형발전 과제도 적극 추진해 도민이 체감하는 성과를 만들어 내겠다"고 말했다.