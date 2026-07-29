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경남도 “방류 다슬기, 주민 소득자원으로 키운다”

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창원 허균 기자

승인 : 2026. 07. 29. 14:42

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내수면어업 소득 모델 구축…하동군·주민·가공업체 협약
다슬기+소득형+자원화+시범사업+협약체결(2)
하동군 주민 등이 민물 다슬기를 방류하고 있다./ 경남도
단순 방류에 그쳤던 민물다슬기가 지역주민의 소득 창출과 연계된 내수면 자원으로 대폭 육성된다.

경남도는 하동군, 지역 주민, 가공업체 대표와 협약을 맺고 '다슬기 소득형 자원화 시범사업'에 본격 나섰다고 29일 밝혔다.

이번 사업은 단편적인 종자 방류에 그치던 기존 방식을 탈피해 어린 다슬기 집중 방류, 주민 공동 관리, 유통·가공업체 매입, 지역 관광 및 축제 연계까지 이어지는 선순환 구조를 구축하고자 마련됐다.

현재 경남의 내수면어업 생산 규모는 크게 줄어든 실정이다. 2024년 기준 경남 전체 어업 생산량이 50만7650톤(1조3182억원)에 달하는 반면, 내수면어업은 3000톤(257억원) 수준에 불과해 새로운 활력책 마련이 시급했다.

이에 도는 서식 여건이 양호하고 주민 조직화가 수월한 하동군 횡천면 횡천강 일원(8.7ha)을 시범사업 대상지로 확정했다. 해당 지역은 4개 마을이 참여하며 과거 다슬기 축제 경험도 갖추고 있어 관광 자원화 가능성이 높은 곳으로 평가받았다.

도는 올해 어린 다슬기 10만 마리 방류를 시작으로 2028년까지 3년간 인공 종자를 집중 투입하고, 서식 실태와 자원 조성 효과를 지속 모니터링할 계획이다. 특히 도 수산자원연구소, 하동군, 주민, 가공업체가 참여하는 협약 체계를 바탕으로 자원 관리부터 유통 및 판매, 축제 연계까지 다각적인 협력을 이어간다.

정성구 도 수산자원연구소장은 "단순 방류를 넘어 주민이 직접 자원을 관리하고 그 결실이 소득으로 이어지도록 체계적으로 설계했다"며 "횡천강 사업을 성공시켜 경남 내수면어업의 모범 소득모델로 확산하겠다"고 말했다.
허균 기자

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