GS칼텍스, 여수 화재 피해 가정에 주거환경 개선 지원…‘천원의 행복’ 기금 전달

임직원 소액기부 기금 활용, 3남매 공부방·침실 새단장

GS칼텍스, 소액기부 WEEK, 천원의 행복 (화재 피해 가정 지원) 0 GS칼텍스는 29일 여수시문수종합사회복지관에서 'GS칼텍스 소액기부 WEEK, 천원의 행복' 기부금 전달식을 갖고 화재 피해 가정의 주거환경 개선을 지원했다. /GS칼텍스

GS칼텍스가 임직원들의 자발적인 기부로 마련한 사회공헌기금을 활용해 화재로 삶의 터전을 잃은 여수지역 취약계층 가정의 주거환경 개선에 나섰다.GS칼텍스는 29일 여수문수종합사회복지관에서 'GS칼텍스 소액기부 WEEK, 천원의 행복' 기금을 활용한 화재 피해 가정 지원 기부금 전달식을 개최했다고 밝혔다.지원 대상은 지난 4월 발생한 화재로 주택과 가재도구를 잃어 어려움을 겪고 있는 여수시 국동의 한 가정이다. GS칼텍스는 임직원 참여형 사회공헌 프로그램인 '천원의 행복' 기금을 활용해 세 자녀가 보다 안정적인 환경에서 생활하고 학업에 전념할 수 있도록 맞춤형 책상과 의자, 침대 등 생활가구를 지원하고 공부방과 침실을 새롭게 조성했다.이날 전달식에는 임봉춘 여수시문수종합사회복지관장, 여수시 국동주민센터 맞춤형복지팀 관계자, 최우진 GS칼텍스 지역협력팀장 등이 참석해 가족들에게 위로와 응원의 뜻을 전했다.올해 시행 4주년을 맞은 'GS칼텍스 소액기부 WEEK, 천원의 행복'은 임직원이 1000원을 기부하면 회사가 동일한 금액을 더하는 매칭 그랜트(Matching Grant) 방식으로 운영되는 대표적인 참여형 사회공헌 프로그램이다.2022년 5월 시작 이후 올해 7월까지 회사의 매칭 그랜트를 포함한 누적 지원금은 약 1억 6500만원에 이르며, 총 91개 가정을 지원했다. 장애인·조손·한부모·다문화·다자녀 가정은 물론 범죄 피해 가정, 긴급 위기 가정, 청소년 1인 가구 등 공적 지원의 사각지대에 놓인 이웃들에게 맞춤형 지원을 이어오며 지역사회 안전망 역할을 하고 있다.

GS칼텍스 관계자는 "임직원들의 작은 정성이 모여 화재 피해로 어려움을 겪은 아이들에게 다시 꿈을 키워갈 수 있는 공간을 선물하게 되어 더욱 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 지자체와 복지기관 등 지역사회와 긴밀히 협력해 복지 사각지대에 놓인 이웃들을 지속적으로 보살피고, 실질적인 도움이 되는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

