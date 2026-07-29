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G3 미래경제분과, AI 돌봄 현장 행보…오세훈표 ‘행정 AI’ 가속

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박세영 기자

승인 : 2026. 07. 29. 16:29

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고려대 안암병원 스포츠의학센터 방문
오세훈 올해 신년사서 "AI 멀리하면 생존 어려워"
G3 현장방문 보도사진1
서울시 'G3 서울플랜 기획위원회' 미래경제분과 위원들이 29일 고려대 안암병원 스포츠의학센터를 찾아 재활로봇의 시연을 참관하고 있다./서울시
서울시가 초고령사회 진입에 따른 돌봄 수요 대응과 미래 성장동력 확보를 위해 인공지능(AI) 돌봄 산업 육성을 위한 첫 현장점검에 나섰다. 시정 전반에 AI 활용을 강조해 온 오세훈 서울시장의 미래산업 성장 전략을 의료·복지 현장에서 구체화하기 위한 행보로 풀이된다.

서울시는 29일 고려대학교 안암병원 스포츠의학센터에서 G3 서울플랜 미래경제분과 첫 현장 방문을 개최하고 재활 로봇과 AI 돌봄서비스 운영 현장을 살폈다. 현장에는 유혁 미래경제분과 위원장을 비롯해 민세진·연원정·최양오 위원과 경제일자리기획관, 경제정책과장 등 관계자 10여 명이 참석했다.

이번 방문은 지난 G3 미래경제분과 첫 회의에서 논의된 AI 기반 미래산업 육성 전략을 구체화하기 위해 마련됐다. 앞서 오 시장은 올해 첫 신년 직원 조례에서 서울시 행정 전반에 AI 활용 확대를 핵심과제로 제시했다. 당시 오 시장은 "AI를 누가 더 효율적으로 잘 활용하느냐에 따라 업무의 성취도는 물론 개인의 성장에서도 큰 차이가 날 것"이라며 "서울시는 업무 수행에 필요한 AI 역량을 조직 차원에서 내재화할 수 있도록 투자를 아끼지 않겠다"고 강조했다.

이날 위원들은 고려대 안암병원에서 서울형 연구개발(R&D)과 테스트베드서울 사업을 통해 개발된 기술이 의료·돌봄 현장에서 실제 활용되는 과정을 확인하고 기술개발부터 실증·공공구매 연계 확대까지 이어지는 성장 체계의 발전 방향을 점검했다.

이후 기업과의 간담회에서는 재활로봇 전문기업 '휴로틱스'와 AI 돌봄 플랫폼 기업 '행복커넥트' 관계자로부터 기술개발과 현장 적용 사례를 청취하고, 기술 사업화 과정의 애로사항과 제도 개선 방향에 대해 의견을 나눴다. 위원들은 기술개발에 머무르지 않고 병원·복지시설 등 공공 테스트베드를 통해 기술을 검증하고, 혁신 제품 지정과 공공 구매를 거쳐 민간시장까지 확산되는 선순환 구조를 강화할 필요가 있다는 데 의견을 모았다.

또한 서울형 R&D와 테스트베드서울 연계를 강화하고, 의료·복지 현장 실증 확대, 공공 구매 연계 확대 등을 통해 AI 돌봄 산업의 초기 시장 창출 기반을 넓혀야 한다는 정책 제안도 제시됐다. 이와 함께 AI 돌봄 기술이 의료·복지 현장에서 안정적으로 활용될 수 있도록 실증 기반 확대와 시민이 체감할 수 있는 서비스로 이어질 수 있는 협력 방안도 논의했다.

서울시는 이날 현장 논의 결과를 바탕으로 서울형 R&D부터 실증, 혁신 제품 지정, 공공 구매까지 이어지는 AI 돌봄 산업 성장 체계를 G3 서울플랜의 정책과제로 구체화해 나갈 계획이다.

유 위원장은 "초고령사회 대응의 핵심은 돌봄의 질을 높이는 동시에 피지컬 AI를 비롯한 혁신 기술이 현장에서 원활히 작동하는 생태계를 만드는 것"이라며 "현장에서 확인한 돌봄 로봇과 AI 돌봄 기술의 개발부터 실증·공공 판로 개척까지 막힘없는 지원체계를 구축해 서울의 미래 성장동력으로 육성하기 위한 정책과제를 구체화해 나가겠다"고 말했다.
박세영 기자

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