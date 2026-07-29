닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전북

천호성 전북교육감, 학교장 700여 명과 소통…“현장 중심 교육행정 강화”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260729010010863

글자크기

닫기

전북 박윤근 기자

승인 : 2026. 07. 29. 16:04

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

학교 관리자 만나 교육정책 공유하고 학교현장 의견 청취
유치원장 간담회
천호성 전북교육감이 유치원 원장들과 간담회를 하고 있다./전북자치교육청.
천호성 전북특별자치도교육감이 학교 관리자들과 만나 전북교육의 정책 방향을 공유하고 학교 현장의 다양한 의견을 청취했다.

전북특별자치도교육청은 29일 창조나래 시청각실과 회의실에서 '2026년 교육감·교(원)장 소통 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 전북교육의 새로운 정책 방향을 학교 현장에 안내하고, 발전 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

간담회는 오전 9시 유치원 원장을 시작으로 초등학교 교장단, 중등 교장단, 특성화고 교장단까지 모든 학교급을 아우르면서 릴레이로 진행됐다.

간담회에 참석한 700여 명의 교(원)장들은 교육여건 개선, 교권 보호와 학교 자율성 강화, 진학지도와 소규모학교 지원, 직업교육과 취업 지원 등 현장의 다양한 의견을 전했다.

유치원 원장들은 유아에게 안전하고 질 높은 교육환경 제공을 위해 노후 단설유치원 신축과 노후 공립유치원의 바깥놀이시설 개선 등을 적극 건의했다.

특히 초등학교 교장들은 △교육활동 침해 대응 △불필요한 행정업무·전시성 사업 축소 △공정한 인사·승진제도 마련 등을 요청했다.

현장의 이같은 요구에 천 교육감은 "교육활동 침해 사안에 대해서는 단호히 대응할 것이고, 특히 법적 지원과 학교 구성원 간의 신뢰 회복을 통한 방안을 함께 추진할 것"이라고 답했다.

또 "교사가 수업과 교육활동에만 집중할 수 있도록 교육청은 학교 지원 역할을 충실히 해 나갈 것"이라며 "이를 위해 교육청 조직은 슬림화하고 남는 인력은 지원청과 학교에 배치하겠다"고 의지를 내비쳤다.

인사 및 승진제도와 관련해서는 능력있고 열심히 일한 사람이 승진하는, 상식적인 수준의 제도를 운영하겠다고 강조했다.

고등학교 교장들은 입시제도가 크게 변화하면서 학교 현장의 진학지도 부담과 전문성에 대한 요구가 높아지는 상황에서 일반고의 진학지도 지원 정책 강화 방안 마련을 주문했다.

특성화고 교장들은 특성화고 졸업생들이 일자리를 찾아 수도권 등 타지역으로 떠나고 있는 현실을 언급하며, 공공기관·공기업·대기업 등 양질의 일자리에 도내 특성화고 학생들이 취업할 수 있는 방안 마련을 요구했다.

천호성 교육감은 "이번 교(원)장과의 소통 간담회는 학교의 이야기를 직접 들어보기 위해 마련한 자리"라며 "학교가 교육을 잘할 수 있도록 지원하는 것이 교육감과 교육청의 역할이다. 앞으로도 학교와 지속적으로 소통하며 현장 중심의 교육행정을 펼쳐 나가도록 하겠다"고 말했다.
박윤근 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독]계룡대 가혹행위 파동 확산, 피해자 떠나자 가해자 원복됐다

[단독]논란의 계근단, 무단으로 부대 이탈해 PC방 갔다

[日 구마모토 강진] 지반 84㎝이동·14만가구 단수…택배·우편 멈춰 도시기능 마비

[日 구마모토 강진] 이온몰 가스냄새…직원4명 생사불명·구조인력 1410명 투입

미국은 중국 로봇 막고 중국은 DUV 양산…AI 공급망 전쟁에 증시 10% 충격

트럼프, 회담 전 불쾌감...네타냐후, 회담 뒤 “역대 최고”…이란 공조 봉합

[2보] SK하이닉스, 5개 분기 연속 사상 최대 영업익 기록…상반기 매출 132조

지금 뜨는 뉴스

준중형 한계를 넘다…‘디 올 뉴 아반떼’ 프리미엄 승부수

강남은 신라면, 성북은 짜파게티…우리동네 최애 라면은?

국민 56% “핵심지 가격 상승세…하반기 집값 오를 것”

토마토 넣으면 안된다고?…냉장 보관하면 안되는 음식들

“갤Z8 예상보다 얇고 가벼워”… 벌써 물밑지원금 경쟁 치열