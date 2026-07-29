천호성 전북교육감, 학교장 700여 명과 소통…“현장 중심 교육행정 강화”

학교 관리자 만나 교육정책 공유하고 학교현장 의견 청취

유치원장 간담회 0 천호성 전북교육감이 유치원 원장들과 간담회를 하고 있다./전북자치교육청.

천호성 전북특별자치도교육감이 학교 관리자들과 만나 전북교육의 정책 방향을 공유하고 학교 현장의 다양한 의견을 청취했다.전북특별자치도교육청은 29일 창조나래 시청각실과 회의실에서 '2026년 교육감·교(원)장 소통 간담회'를 개최했다고 밝혔다.이번 간담회는 전북교육의 새로운 정책 방향을 학교 현장에 안내하고, 발전 방안을 모색하기 위해 마련됐다.간담회는 오전 9시 유치원 원장을 시작으로 초등학교 교장단, 중등 교장단, 특성화고 교장단까지 모든 학교급을 아우르면서 릴레이로 진행됐다.간담회에 참석한 700여 명의 교(원)장들은 교육여건 개선, 교권 보호와 학교 자율성 강화, 진학지도와 소규모학교 지원, 직업교육과 취업 지원 등 현장의 다양한 의견을 전했다.유치원 원장들은 유아에게 안전하고 질 높은 교육환경 제공을 위해 노후 단설유치원 신축과 노후 공립유치원의 바깥놀이시설 개선 등을 적극 건의했다.특히 초등학교 교장들은 △교육활동 침해 대응 △불필요한 행정업무·전시성 사업 축소 △공정한 인사·승진제도 마련 등을 요청했다.현장의 이같은 요구에 천 교육감은 "교육활동 침해 사안에 대해서는 단호히 대응할 것이고, 특히 법적 지원과 학교 구성원 간의 신뢰 회복을 통한 방안을 함께 추진할 것"이라고 답했다.또 "교사가 수업과 교육활동에만 집중할 수 있도록 교육청은 학교 지원 역할을 충실히 해 나갈 것"이라며 "이를 위해 교육청 조직은 슬림화하고 남는 인력은 지원청과 학교에 배치하겠다"고 의지를 내비쳤다.인사 및 승진제도와 관련해서는 능력있고 열심히 일한 사람이 승진하는, 상식적인 수준의 제도를 운영하겠다고 강조했다.고등학교 교장들은 입시제도가 크게 변화하면서 학교 현장의 진학지도 부담과 전문성에 대한 요구가 높아지는 상황에서 일반고의 진학지도 지원 정책 강화 방안 마련을 주문했다.특성화고 교장들은 특성화고 졸업생들이 일자리를 찾아 수도권 등 타지역으로 떠나고 있는 현실을 언급하며, 공공기관·공기업·대기업 등 양질의 일자리에 도내 특성화고 학생들이 취업할 수 있는 방안 마련을 요구했다.천호성 교육감은 "이번 교(원)장과의 소통 간담회는 학교의 이야기를 직접 들어보기 위해 마련한 자리"라며 "학교가 교육을 잘할 수 있도록 지원하는 것이 교육감과 교육청의 역할이다. 앞으로도 학교와 지속적으로 소통하며 현장 중심의 교육행정을 펼쳐 나가도록 하겠다"고 말했다.