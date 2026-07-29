통영·가평·동해 놀러가는 과천시민은 무조건 할인

자매·우호도시 주요 관광시설·캠핑장 이용료 최대 50% 감면

과천시장_동해시방문 0 신계용 과천시장(왼쪽 네번째)이 지난 2022년 10월 24일 자매도시인 강원 동해시 망상컨벤션센터를 방문해 심규언 당시 동해시장(왼쪽 세번째), 양 도시 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. /과천시

디파랑, 자라섬, 망상캠핑장 등 유명 관광지로 휴가를 떠나는 과천시민에게 최대 50%까지 요금 할인 혜택이 주어진다.과천시는 자매·우호도시와의 교류 사업의 하나로 경남 통영시, 경기 가평군, 강원 동해시를 찾는 시민들에게 관광시설 이용료 감면 등 다양한 혜택을 제공하고 있다고 29일 밝혔다.시에 따르면 과천시민은 거주 사실을 확인할 수 있는 신분증을 제시하면 자매·우호도시인 통영시와 가평군, 동해시의 주요 관광시설과 캠핑장 등을 할인된 요금으로 이용할 수 있다.먼저 통영시에서는 디피랑과 통영RCE자연생태공원, 통영등대낚시공원 등을 최대 50% 할인된 요금으로 이용할 수 있다. 또한 통영시 거북선 등 조선군선과 삼도수군통제영, 수산과학관은 무료로 입장할 수 있으며, 통영케이블카와 루지, 한산도 통제영캠핑장 등도 할인 혜택을 받을 수 있다.가평군에서는 자라섬 캠핑장과 연인산 다목적 캠핑장, 칼봉산 자연휴양림, 이화원 등 주요 관광·휴양 시설을 30% 할인된 요금으로 이용할 수 있다. 동해시에서는 망상오토캠핑리조트와 망상 제2오토캠핑장 이용료를 20% 할인받을 수 있다.캠핑장 이용료 감면은 온라인 예약 시 자매·우호도시 할인 대상자를 선택해 예약하면 되며, 그 밖의 관광시설은 방문 시 과천시 거주를 확인할 수 있는 신분증을 제시하면 할인 혜택을 받을 수 있다. 다만, 시설별 운영 기준에 따라 성수기 등 일부 기간에는 할인 혜택이 제한될 수 있으므로 이용 전 확인이 필요하다.신계용 시장은 "자매·우호도시와의 교류를 통해 시민들이 다양한 관광·문화시설을 보다 합리적인 비용으로 이용하시길 바란다"며 "앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 교류 협력 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.