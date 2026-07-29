닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경기

통영·가평·동해 놀러가는 과천시민은 무조건 할인

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260729010010887

글자크기

닫기

과천 주성식 기자

승인 : 2026. 07. 29. 16:08

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

자매·우호도시 주요 관광시설·캠핑장 이용료 최대 50% 감면
과천시장_동해시방문
신계용 과천시장(왼쪽 네번째)이 지난 2022년 10월 24일 자매도시인 강원 동해시 망상컨벤션센터를 방문해 심규언 당시 동해시장(왼쪽 세번째), 양 도시 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. /과천시
디파랑, 자라섬, 망상캠핑장 등 유명 관광지로 휴가를 떠나는 과천시민에게 최대 50%까지 요금 할인 혜택이 주어진다.

과천시는 자매·우호도시와의 교류 사업의 하나로 경남 통영시, 경기 가평군, 강원 동해시를 찾는 시민들에게 관광시설 이용료 감면 등 다양한 혜택을 제공하고 있다고 29일 밝혔다.

시에 따르면 과천시민은 거주 사실을 확인할 수 있는 신분증을 제시하면 자매·우호도시인 통영시와 가평군, 동해시의 주요 관광시설과 캠핑장 등을 할인된 요금으로 이용할 수 있다.

먼저 통영시에서는 디피랑과 통영RCE자연생태공원, 통영등대낚시공원 등을 최대 50% 할인된 요금으로 이용할 수 있다. 또한 통영시 거북선 등 조선군선과 삼도수군통제영, 수산과학관은 무료로 입장할 수 있으며, 통영케이블카와 루지, 한산도 통제영캠핑장 등도 할인 혜택을 받을 수 있다.

가평군에서는 자라섬 캠핑장과 연인산 다목적 캠핑장, 칼봉산 자연휴양림, 이화원 등 주요 관광·휴양 시설을 30% 할인된 요금으로 이용할 수 있다. 동해시에서는 망상오토캠핑리조트와 망상 제2오토캠핑장 이용료를 20% 할인받을 수 있다.

캠핑장 이용료 감면은 온라인 예약 시 자매·우호도시 할인 대상자를 선택해 예약하면 되며, 그 밖의 관광시설은 방문 시 과천시 거주를 확인할 수 있는 신분증을 제시하면 할인 혜택을 받을 수 있다. 다만, 시설별 운영 기준에 따라 성수기 등 일부 기간에는 할인 혜택이 제한될 수 있으므로 이용 전 확인이 필요하다.

신계용 시장은 "자매·우호도시와의 교류를 통해 시민들이 다양한 관광·문화시설을 보다 합리적인 비용으로 이용하시길 바란다"며 "앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 교류 협력 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
주성식 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독]계룡대 가혹행위 파동 확산, 피해자 떠나자 가해자 원복됐다

[단독]논란의 계근단, 무단으로 부대 이탈해 PC방 갔다

[日 구마모토 강진] 지반 84㎝이동·14만가구 단수…택배·우편 멈춰 도시기능 마비

[日 구마모토 강진] 이온몰 가스냄새…직원4명 생사불명·구조인력 1410명 투입

미국은 중국 로봇 막고 중국은 DUV 양산…AI 공급망 전쟁에 증시 10% 충격

트럼프, 회담 전 불쾌감...네타냐후, 회담 뒤 “역대 최고”…이란 공조 봉합

[2보] SK하이닉스, 5개 분기 연속 사상 최대 영업익 기록…상반기 매출 132조

지금 뜨는 뉴스

준중형 한계를 넘다…‘디 올 뉴 아반떼’ 프리미엄 승부수

강남은 신라면, 성북은 짜파게티…우리동네 최애 라면은?

국민 56% “핵심지 가격 상승세…하반기 집값 오를 것”

토마토 넣으면 안된다고?…냉장 보관하면 안되는 음식들

“갤Z8 예상보다 얇고 가벼워”… 벌써 물밑지원금 경쟁 치열