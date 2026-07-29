SK하닉 최대실적에도 푹 꺼진 주가

코스피가 28일에 이어 29일도 급락했다. 이날 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피는 전 거래일보다 360.42p(5.98%) 내린 5663.24에 거래를 마쳤고, 코스닥 지수도 전 거래일보다 43.17p(6.12%) 하락한 662.68로 나타나고 있다. /박성일 기자 rnopark99@