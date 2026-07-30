“가위바위보해서 이기면 맛있는 상주 농산물을 더 싼 값에 드려요”

온라인 쇼핑몰 '명주상주몰' 8월 특별 이벤트 진행

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경북 상주시가 공식 온라인 쇼핑몰인 '명실상주몰'을 통해 지역 농·특산물을 구매하는 소비자에게 각종 혜택을 부여하는 특별한 행사를 8월 한 달간 진행한다.30일 상주시에 따르면 이번 행사는 '상주와 함께하는 시원한 여름 미식전'을 비롯해 '도리&수니 가위바위보 이벤트', '수요특가 '수상하데이', 회원 등급별 할인쿠폰, 신규회원 할인쿠폰, 구매후기 작성 이벤트 등 소비자 참여와 할인 혜택을 동시에 누릴 수 있는 다양한 프로모션으로 구성됐다.먼저 '상주와 함께하는 시원한 여름 미식전'에서는 상주시의 우수 농·특산물을 최대 할인 혜택으로 만나볼 수 있다. 참여 농가의 자체 할인과 쇼핑몰 할인 지원을 함께 제공해 소비자들이 제철 농·특산물을 더욱 합리적인 가격으로 구매할 수 있도록 했으며 다양한 우수 농가의 상품도 함께 선보여 선택의 폭을 넓힐 예정이다.'도리&수니 가위바위보 이벤트' 페이지에서 도리·수니와 가위바위보를 진행하면 결과에 따라 즉시 사용할 수 있는 할인쿠폰을 받을 수 있다. 승리 시에는 5000원, 패배 시에는 2000원 할인쿠폰이 지급된다. 이벤트 기간 동안 권종별 각 1회씩 사용할 수 있어 쇼핑의 재미와 실속 있는 할인 혜택을 동시에 제공한다.매주 수요일 진행되는 '수상하데이'도 계속 운영된다. 5일, 12일, 19일, 26일 총 네 차례에 걸쳐 지역 농가가 참여해 다양한 농·특산물을 최대 50% 할인된 가격으로 판매할 예정이다.아울러 회원 구매실적에 따른 등급별 할인쿠폰을 지급해 단골 고객 혜택을 강화하고 신규회원 할인쿠폰을 통해 신규 고객 유입도 적극 추진한다. 또한 상품평 작성 시 할인쿠폰을 지급하는 구매 후기 이벤트를 함께 운영해 소비자 참여를 확대하고 쇼핑몰 신뢰도 향상에도 힘쓸 계획이다.안재민 시장은 "무더위가 이어지는 8월에도 소비자들이 상주의 우수 농·특산물을 더욱 즐겁고 합리적인 가격으로 구매할 수 있는 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 다양한 마케팅을 통해 지역 농가의 온라인 판로 확대와 명실상주몰 활성화에 최선을 다하겠다"고 말했다.