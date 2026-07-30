정몽구 재단, 차세대 과학기술 인재 키운다…박사후연구원 8명 선발

'CMK 과학기술 펠로우' 신설…최대 2년간 1억4000만원 연구비 지원

박사후연구원 연구 공백 해소…멘토링·학술교류 등 성장 프로그램 운영

학부부터 박사후연구원까지 지원 확대…과학기술 인재 육성 체계 구축

KakaoTalk_20260730_082345769 0 정몽구 현대차그룹 명예회장./현대차그룹

현대차 정몽구 재단이 차세대 과학기술 연구자 육성을 위해 박사후연구원(Post-Doc) 지원 프로그램을 신설했다. 연구비 지원과 네트워킹 프로그램을 통해 미래 과학기술 인재의 연구 역량 강화에 나선다는 계획이다.현대차 정몽구 재단은 'CMK 과학기술 펠로우' 프로그램을 새롭게 출범하고 첫 수혜자 8명을 선발했다고 30일 밝혔다.CMK 과학기술 펠로우는 재단의 인재 육성 플랫폼인 '현대차 정몽구 스칼러십' 성장 프로그램의 일환으로, 첨단 과학기술 분야 박사후연구원을 지원하기 위해 마련됐다.재단은 선발된 연구자에게 국내 트랙은 연간 2000만원, 해외 트랙은 연간 7000만원의 연구비를 최대 2년간 지원한다. 지원 규모는 최대 1억4000만원이다.연구비 지원과 함께 분기별 학술교류와 멘토링 등 네트워킹 프로그램도 운영한다. 재단은 이를 통해 연구자들이 연구 역량은 물론 글로벌 협력과 사회문제 해결 능력을 갖춘 과학기술 인재로 성장할 수 있도록 지원할 계획이다.올해는 자원환경공학과 화학, 생명과학, 기계공학, 바이오의공학, 환경공학, IT융합공학 등 다양한 분야에서 연구를 수행하는 박사후연구원 8명이 최종 선발됐다.재단은 이번 프로그램이 박사 학위 취득 이후 독립적인 연구를 이어가기 어려운 이른바 '연구 데스밸리'를 극복하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 박사후연구원 단계에서 안정적인 연구 환경을 제공해 우수 연구인력의 학계 이탈을 줄이고 연구 경쟁력을 높인다는 취지다.이번 사업은 기존 'CMK 과학기술 스칼러십'과 연계해 운영된다. 지원 대상은 기존 스칼러십 장학생과 졸업생으로 한정해 학부와 대학원, 박사후연구원으로 이어지는 연구자 전 주기 지원 체계를 구축했다.현대차 정몽구 재단은 설립자인 정몽구 현대자동차그룹 명예회장의 '인재 발굴이 국가 경쟁력'이라는 철학을 바탕으로 미래 과학기술 인재에 대한 지원을 지속 확대해 나갈 계획이다.