HL그룹, ‘소셜아이어워드 2026’서 최초 2관왕 석권…블로그·인스타그램 동시 대상

콘텐츠 기획력과 전문성 인정받은 결과

배홍용 부사장 외 연구원 30여명 참여

clip20260730083820 0 (왼쪽부터) 소셜아이어워드 2026에서 기업 부문 통합대상을 수상한 HL그룹 배수연 브랜드전략팀 매니저, 허민 팀장, 박희라 책임매니저가 기념 촬영을 하고 있다./HL그룹

HL그룹이 운영하는 기술 콘텐츠 블로그가 국내 소셜미디어 시상식인 '소셜아이어워드 2026'에서 기업 부문 통합대상을 수상했다.HL그룹은 30일 블로그 '에이치엘 모빌리티 랩스(HL Mobility Labs)'가 소셜아이어워드 2026 기업 부문 통합대상을 받았으며, 인스타그램 채널도 대기업 분야 대상을 수상해 두 개 부문에서 수상했다고 밝혔다.소셜아이어워드는 한국인터넷전문가협회가 주최하는 국내 소셜미디어 시상식으로, 올해는 296개 기업이 338개의 사회관계망서비스(SNS) 채널을 출품했다.HL그룹은 이번 수상이 유튜브와 인스타그램 등 다양한 플랫폼과의 경쟁 속에서 콘텐츠 기획력과 전문성을 인정받은 결과라고 설명했다.특히 생성형 인공지능(AI) 기반 검색 환경이 확산되는 가운데 기술 전문 콘텐츠를 중심으로 블로그 경쟁력을 강화한 점이 긍정적인 평가를 받았다.최근 2년간 기업 부문 통합대상은 포스코 인스타그램과 코오롱그룹 유튜브 채널이 각각 수상했다.HL그룹은 지난해 12월 블로그를 자율주행, 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 로보틱스 등 미래 모빌리티 기술 중심으로 개편했다.이어 올해 3월에는 배홍용 HL만도 최고기술책임자(CTO) 부사장을 비롯해 자동차 분야 연구원 30여 명이 콘텐츠 제작에 직접 참여하는 체계를 구축했다.회사에 따르면 개편 이후 블로그 누적 방문자는 5만 명을 넘어섰고, 생성형 AI를 통한 유입 비중은 지난해 같은 기간보다 90% 이상 증가했다.인스타그램 채널도 이용자 참여가 확대됐다. 팔로워 이벤트에는 약 5400명이 참여했으며, 콘텐츠 누적 조회 수는 100만 회를 넘어섰다.HL그룹 관계자는 "전문 연구진이 직접 참여하는 기술 콘텐츠를 지속적으로 확대해 미래 모빌리티 분야의 전문성과 신뢰도를 높여 나갈 계획"이라고 말했다.