닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

HL그룹, ‘소셜아이어워드 2026’서 최초 2관왕 석권…블로그·인스타그램 동시 대상

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260730010011109

글자크기

닫기

김아윤 기자

승인 : 2026. 07. 30. 09:32

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

콘텐츠 기획력과 전문성 인정받은 결과
배홍용 부사장 외 연구원 30여명 참여
clip20260730083820
(왼쪽부터) 소셜아이어워드 2026에서 기업 부문 통합대상을 수상한 HL그룹 배수연 브랜드전략팀 매니저, 허민 팀장, 박희라 책임매니저가 기념 촬영을 하고 있다./HL그룹
HL그룹이 운영하는 기술 콘텐츠 블로그가 국내 소셜미디어 시상식인 '소셜아이어워드 2026'에서 기업 부문 통합대상을 수상했다.

HL그룹은 30일 블로그 '에이치엘 모빌리티 랩스(HL Mobility Labs)'가 소셜아이어워드 2026 기업 부문 통합대상을 받았으며, 인스타그램 채널도 대기업 분야 대상을 수상해 두 개 부문에서 수상했다고 밝혔다.

소셜아이어워드는 한국인터넷전문가협회가 주최하는 국내 소셜미디어 시상식으로, 올해는 296개 기업이 338개의 사회관계망서비스(SNS) 채널을 출품했다.

HL그룹은 이번 수상이 유튜브와 인스타그램 등 다양한 플랫폼과의 경쟁 속에서 콘텐츠 기획력과 전문성을 인정받은 결과라고 설명했다.

특히 생성형 인공지능(AI) 기반 검색 환경이 확산되는 가운데 기술 전문 콘텐츠를 중심으로 블로그 경쟁력을 강화한 점이 긍정적인 평가를 받았다.

최근 2년간 기업 부문 통합대상은 포스코 인스타그램과 코오롱그룹 유튜브 채널이 각각 수상했다.

HL그룹은 지난해 12월 블로그를 자율주행, 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 로보틱스 등 미래 모빌리티 기술 중심으로 개편했다.

이어 올해 3월에는 배홍용 HL만도 최고기술책임자(CTO) 부사장을 비롯해 자동차 분야 연구원 30여 명이 콘텐츠 제작에 직접 참여하는 체계를 구축했다.

회사에 따르면 개편 이후 블로그 누적 방문자는 5만 명을 넘어섰고, 생성형 AI를 통한 유입 비중은 지난해 같은 기간보다 90% 이상 증가했다.

인스타그램 채널도 이용자 참여가 확대됐다. 팔로워 이벤트에는 약 5400명이 참여했으며, 콘텐츠 누적 조회 수는 100만 회를 넘어섰다.

HL그룹 관계자는 "전문 연구진이 직접 참여하는 기술 콘텐츠를 지속적으로 확대해 미래 모빌리티 분야의 전문성과 신뢰도를 높여 나갈 계획"이라고 말했다.
김아윤 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

미 연준, 금리 ‘매파적 동결’에 국채 30년물 5.21% 폭등…다우 1153포인트 하락

[사설] ‘실탄’ 없이 GP 경계… 이게 정상적인 군인가

[칼럼] ‘소모품’이 된 신규 간호사, 침묵하는 병원의 비극

미·이란 충돌, 요르단서 지중해·홍해까지 확산...트럼프 “두들겨 팰 것” 보복전 재개 예고

[검사수첩] 법정에 제출된 해외문서…공판검사가 밝혀낸 6500억 사기의 진실

[속보] 미군 “이란 상대 공습 개시…이란의 미군기지 공격 대응”

[사설] ‘패닉 증시’ 펀더멘털 괴리 해소 대책 늦지 않길

지금 뜨는 뉴스

“밤만 되면 미친 듯이 쇼핑”…알고 보니 ‘뇌 문제’였다

BTS, 그래미 어워즈 보이콧…“지역·언어로 구분 말길”

준중형 한계를 넘다…‘디 올 뉴 아반떼’ 프리미엄 승부수

강남은 신라면, 성북은 짜파게티…우리동네 최애 라면은?

국민 56% “핵심지 가격 상승세…하반기 집값 오를 것”