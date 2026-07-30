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티웨이항공, 정규직 전환형 신입인턴 정비사 채용 실시

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김소영 기자

승인 : 2026. 07. 30. 09:39

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티웨이항공
티웨이항공 정비사들이 항공기 점검을 진행하고 있다. /티웨이항공
티웨이항공이 신입 인턴 정비사 채용을 실시한다.

30일 티웨이항공은 정규직 전환형 신입인턴을 모집한다고 밝혔다. 지원 접수는 다음 달 7일까지다.

모집 공통사항으로는 기졸업자와 2027년 2월 졸업예정자다. 졸업 예정자의 경우 오는 10월 중 입사가 가능해야 한다.

응시 자격으로는 영어 토익(TOEIC) 650점 이상 또는 토익스피킹, 오픽IM3 이상의 공인 어학성적을 보유하고 해외여행 결격사유가 없어야 한다.

우대사항으로는 기종 자격 소지자(B737NG, B737-8, A330), 자동차 운전면허 자격 소지자, 항공기정비 부사관 경력자, 외국어 활용 능력 우수자다.

채용 전형은 △서류전형 및 역량검사 △1차 면접 △2차 면접 △채용검진 순이다. 역량검사 대상자는 다음 달 10일에 발표된다.

최종 합격자는 2026년 10월 중 순차적으로 입사해 근무하게 되며, 인턴사원으로 1년 근무 후 심사를 거쳐 정규직으로 전환한다.

한편 티웨이항공은 최근 주주총회를 통해 트리니티항공으로 상호명을 변경했으며, 트리니티항공으로의 운항 시작은 국내외 관계기관 승인이 완료된 후 진행될 예정이다.

티웨이항공 관계자는 "새로운 도약을 함께 이끌어갈 열정적인 인재들의 관심과 지원을 부탁드린다"며 "티웨이항공은 우수한 인재들이 마음껏 역량을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.
김소영 기자

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