닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전북

익산푸드통합지원센터 ‘로컬푸드 요리교실’ 참가자 모집…지역 농산물 활용 식문화 체험

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260730010011149

글자크기

닫기

익산 박윤근 기자

승인 : 2026. 07. 30. 10:25

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

8월 12일부터 9월 2일까지 화·수요일 진행
8월 7일까지 회차당 12명씩 선착순 모집
식품
익산푸드통합지원센터'로컬푸드 요리교실' 홍보 이미지.
전북 익산시민들이 지역 농산물을 활용한 건강한 식문화를 체험할 수 있는 '로컬푸드 요리교실'이 열린다.

재단법인 익산푸드통합지원센터는 올바른 식문화 확산과 지역 농산물 소비 활성화를 위해 하반기 '로컬푸드 요리교실' 참가자를 모집한다고 30일 밝혔다.

이번 하반기'로컬푸드 요리교실'은 8월 12일부터 9월 2일까지 매주 화요일과 수요일, 오후 2시부터 4시까지 익산시 음식·식품교육문화원 요리문화교실에서 진행될 예정이다.

모집 대상은 익산시민으로 회차당 12명씩 선착순 모집하며, 참여를 희망하는 시민은 8월 7일 오후 6시까지 익산로컬푸드직매장(모현점) 3층 사무실을 방문해 현장 접수하면 된다.

푸드재단은 익산 농가에서 정성껏 키운 제철 친환경 농산물을 수강생들이 직접 다듬고 요리해보면서, 지역 먹거리의 건강함과 로컬푸드의 가치를 오감으로 느끼는 자리를 마련했다.

특히 이번 프로그램은 매회 유익한 식생활 이론 교육과 일상에서 쉽게 활용할 수 있는 실용 요리를 접목해 교육의 효과와 만족도를 모두 높일 것으로 기대된다.

회차별 주요 프로그램은 △1회차 '로컬푸드란 무엇인가?'(삼계밥, 양배추오미자 물김치) △2회차 '건강한 간식이란?'(쌀술빵 3종, 호두정과) △3회차 '제철음식의 이해'(오삼불고기, 토마토김치) △4회차 'GMO에 대하여'(연잎밥, 소불고기) 등 다채롭고 풍성한 내용으로 운영된다.

이병두 센터장은 "신선한 우리 식재료로 건강한 식탁을 다지는 계기가 되길 바란다"며"시민과 지역 농가가 함께 웃을 수 있는 다채로운 먹거리 교육을 더욱 강화해 나가겠다"고 전했다.


박윤근 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

미 연준, 금리 ‘매파적 동결’에 국채 30년물 5.21% 폭등…다우 1153포인트 하락

[사설] ‘실탄’ 없이 GP 경계… 이게 정상적인 군인가

[칼럼] ‘소모품’이 된 신규 간호사, 침묵하는 병원의 비극

미·이란 충돌, 요르단서 지중해·홍해까지 확산...트럼프 “두들겨 팰 것” 보복전 재개 예고

[검사수첩] 법정에 제출된 해외문서…공판검사가 밝혀낸 6500억 사기의 진실

[속보] 미군 “이란 상대 공습 개시…이란의 미군기지 공격 대응”

[사설] ‘패닉 증시’ 펀더멘털 괴리 해소 대책 늦지 않길

지금 뜨는 뉴스

“밤만 되면 미친 듯이 쇼핑”…알고 보니 ‘뇌 문제’였다

BTS, 그래미 어워즈 보이콧…“지역·언어로 구분 말길”

준중형 한계를 넘다…‘디 올 뉴 아반떼’ 프리미엄 승부수

강남은 신라면, 성북은 짜파게티…우리동네 최애 라면은?

국민 56% “핵심지 가격 상승세…하반기 집값 오를 것”