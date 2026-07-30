동부건설, 남부내륙철도·고양창릉 사업 확보…“올해 신규 수주 2조 돌파”

[사진자료] 고양창릉 B-1BL 조감도 0 [사진자료] 고양창릉 B-1블록 조감도.

동부건설은 국가철도공단이 발주한 '남부내륙철도 제10공구 건설공사'의 실시설계적격자로 선정된 데 이어, 한국토지주택공사(LH)가 발주한 '고양창릉 B-1블록 및 양주고읍 A-12블록 통합형 민간참여 공공주택건설사업'의 우선협상대상자로 선정됐다고 30일 밝혔다.두 사업의 전체 사업 규모는 남부내륙철도 10공구 약 2710억원, 고양창릉·양주고읍 공공주택사업 약 5677억원 등 총 8387억원이다. 동부건설은 두 사업 모두 컨소시엄 주관사를 맡아 사업을 이끌 예정이다.이번 성과로 동부건설의 올해 누적 신규 수주액은 약 2조400억원으로 늘었다. 올 상반기 공공 토목과 공공주택, 도시정비사업, 민간 건축 등에서 고른 수주 성과를 거둔 데 이어, 하반기에도 대형 사업을 연이어 확보하며 성장세를 이어가고 있다.남부내륙철도 제10공구 건설공사는 수도권과 경남·북 내륙, 남해안을 연결하는 국가 핵심 철도망 구축사업의 일환이다. 동부건설은 경상남도 거제시 사등면 일원에 본선 노반 1.32㎞와 궤도, 전력, 전차선, 신호·통신 시설 등을 시공할 예정이다.차량기지에는 토공과 궤도를 비롯해 검수설비, 건축 등 철도 운영에 필요한 주요 시설을 종합적으로 구축할 예정이며 공사기간은 착공일로부터 약 58개월이다.고양창릉 B-1블록 및 양주고읍 A-12블록 사업은 LH가 발주한 통합형 민간참여 공공주택건설사업이다. 동부건설 컨소시엄은 사업계획서 평가를 거쳐 우선협상대상자로 선정됐으며, 향후 LH와의 협상과 사업협약 체결 등 후속 절차를 거쳐 사업을 본격적으로 추진할 예정이다.사업지는 총 대지면적 약 9만5838㎡, 연면적 약 25만9970㎡ 규모다. 고양창릉 B-1블록에는 지하 2층~지상 29층, 1594가구를 건설하고, 양주고읍 A-12블록에는 지하 1층~지상 4층, 138가구를 공급한다. 전체 공급 규모는 총 1732가구다.동부건설은 특정 공종에 편중되지 않은 균형 잡힌 사업 포트폴리오를 바탕으로 수주 안정성과 성장 기반을 함께 강화하고 있다.동부건설 관계자는 "후속 설계와 협상 절차를 차질 없이 진행하는 한편, 사업성과 원가 경쟁력을 철저히 검토하는 선별 수주를 통해 수익성과 안정성을 갖춘 수주 포트폴리오를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.