성수석 이천시장 “누구나 안심하고 행복한 복지도시 만들겠다”

제6기 지역사회보장계획 중간보고회 참석

이천시_지역사회보장계획 0 성수석 이천시장(앞줄 왼쪽 일곱번째)이 29일 시청 1층 대회의실에서 열린 제6기 지역사회보장계획 중간보고회에 참석, 지역주민, 전문가들과 기념촬영을 하고 있다. /이천시

"이천시를 누구나 안심하고 행복한 삶을 누릴 수 있는 복지도시로 만들어 나가겠다." 성수석 이천시장이 '평생안심 복지도시'를 건설하겠다는 의지를 다시 한 번 시민들에게 강조했다.30일 이천시에 따르면 성 시장은 전날 시청 1층 대회의실에서 열린 제6기(2027~2030년) 지역사회보장계획 중간보고회에 참석해 민선 9기 복지정책 방향에 대해 의견을 교환하는 시간을 가졌다.이번 중간보고회는 '사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률'에 따라 제6기 지역사회보장계획의 추진 상황을 공유하고, 지역사회보장협의체 위원과 사회복지시설 및 유관기관 관계자, 주민, 공무원 등의 폭넓은 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.지역사회보장계획은 지역의 복지 여건과 주민의 복지 욕구를 반영해 4년마다 수립하는 법정계획이다. 이천시는 올해 2월부터 계획 수립 전담반(TF)을 구성·운영하고, 지역사회보장조사 분석과 지역자원조사, 주민 및 전문가 대상 집단 심층 면접(FGI), 제5기 지역사회보장계획 평가, 관계부서 협의 등을 거쳐 제6기 지역사회보장계획을 수립하고 있다.보고회에서는 제6기 지역사회보장계획 추진 경과, 비전과 목표 및 사회보장전략·지역발전전략, 분야별 핵심과제와 세부사업 설명, 참석자 의견 수렴 및 질의응답 순으로 진행됐다. 참석자들은 지역 특성을 반영한 지역사회보장계획의 추진 방향에 대해 다양한 의견을 제시했으며, 이천시는 수렴된 의견을 검토·반영해 시민이 체감할 수 있는 실효성 있는 지역사회보장계획을 수립할 예정이다.성 시장은 "지역사회보장계획은 앞으로 4년간 이천시 복지정책의 방향을 제시하는 중요한 법정계획"이라며 "오늘 제시된 다양한 의견을 충실히 반영해 시민과 함께 만들어 가는 복지를 실현하겠다"고 말했다.