경북도, 민선 9기 투자유치특별위원회 출범…글로벌 투자유치 본격화

민·관 전문가 39명 참여, AI·첨단산업 중심 '세계가 투자하는 경북' 시동

①__경상북도_투자유치_특별위원회_출범식1 (1) 0 경북도가 30일 도청 화백당에서 '민선9기 경북도 투자유치특별위원회 출범식'을 개최한 뒤 기념 촬영하고 있다. / 경북도.

경북도가 민간 전문가와 협력하는 투자유치특별위원회를 출범시키고 첨단산업 중심의 투자유치 강화에 나섰다.경북도는 30일 도청 화백당에서 '민선 9기 경북도 투자유치특별위원회 출범식'을 열고 민·관 협력 네트워크를 기반으로 글로벌 투자유치 활동을 본격 추진한다고 밝혔다.이날 출범식에는 이철우 경북도지사를 비롯해 공동위원장인 이희범 한국정신문화재단 이사장, 이순우 셀트리온 경영고문, 그리고 각계 최고 전문가로 구성된 투자유치특별위원 및 관계자 50여 명이 참석했다.행사는 위촉장 수여를 시작으로 민선 9기 투자유치 전략 보고 및 활성화 방안 토의 순으로 심도 있게 진행됐다.새롭게 출범한 민선 9기 투자유치특별위원회는 이철우 도지사, 이희범 이사장, 이순우 경영고문, 주영섭 서울대학교 특임교수가 공동위원장을 맡는다.기업인, 금융전문가, 학계, 언론계 등 각 분야 최고 전문가 39명으로 구성돼 향후 2년간 투자기업 발굴, 정책 자문, 산업단지 분양 활성화 등의 중책을 수행한다.특히 삼성, SK, LIG 등 국내 주요 대기업 출신 임원진과 첨단산업 분야의 베테랑 전문가들이 대거 보강된 점이 눈에 띈다. 이들은 반도체, 인공지능(AI), 이차전지, 바이오, 방위산업 등 경북의 미래를 책임질 첨단산업 중심의 글로벌 투자유치 역량을 한층 끌어올릴 것으로 기대를 모으고 있다.경북도는 민선 8기 동안 총 46조 5000억 원 규모의 투자유치와 3만 8000여 개의 양질의 일자리를 창출하며 데이터센터, 이차전지, 반도체 등 미래 성장산업의 기반을 마련했다.민선 9기에는 이러한 견고한 기반 위에 △AI 기반 산업 대전환(AX) 추진 △첨단전략산업 중심 투자생태계 조성 △글로벌 투자 네트워크 대폭 확대를 핵심 전략으로 삼아 세계적인 투자 거점으로 도약하겠다는 구상이다.이철우 도지사는 이날 출범식에서 "급변하는 글로벌 투자 경쟁 속에서 행정의 노력만으로는 한계가 있는 만큼, 대한민국 최고의 전문가들이 가진 경험과 네트워크를 도정에 연결하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.이어 "철강, 반도체, 이차전지, 바이오 등 경북이 가진 강점에 AI를 접목하고, 대구경북신공항과 영일만항을 양대 관문으로 활용하겠다"며 "규제 개선부터 부지, 행정, 자금 지원까지 투자 전 과정을 책임지는 원스톱 체계를 구축해 '경북에 투자하면 반드시 성공한다'는 확신을 주겠다"고 포부를 밝혔다.